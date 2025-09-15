Continúan las acciones de restauración ambiental en fincas municipales de Murcia

Pepa García Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:58 Comenta Compartir

Tras la firma del nuevo Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación para la Custodia del Territorio (ACUDE), se ha continuado con las actividades de gestión de las fincas públicas incluidas en el mismo.

El primer acuerdo de custodia del territorio fue firmado entre ambas entidades hace diez años y en él se incluyeron tres fincas municipales: La Tercia, Los Santiagos y Los Rosales, de 28, 12 y 50 hectáreas respectivamente. La primera está situada en la pedanía de Gea y Truyols, las demás en el Cabezo de la Plata.

Antes de pasar a propiedad municipal, muchas de las parcelas estaban dedicadas a la agricultura intensiva por lo que su estado de degradación era muy alto, además sufrían graves procesos de abarrancamiento y contenían abundantes residuos plásticos diseminados, especialmente de instalaciones de riego por goteo.

Durante este período se han desarrollado diversas actuaciones de restauración del medio, especialmente en La Tercia que era la más degradada, ya que tanto Los Santiagos como Los Rosales fueron progresivamente ocupadas por matorral de sustitución.

Las siembras para la fauna silvestre, la revegetación de bancales y la creación de setos con especies autóctonas de matorral, la corrección de procesos erosivos, la instalación de refugios de piedra, la limpieza de arbolado, la señalización, la vigilancia, la retirada de residuos plásticos, el listado de flora y fauna, etc., son algunas de las actividades que se realizan en el marco del Convenio, la mayoría con personal voluntario.

Por otra parte, por la ubicación de La Tercia en la Cuenca Alta del Mar Menor, las actuaciones que se están ejecutando contribuyen a fijar suelos y a frenar procesos de escorrentía superficial y evitar el arrastre de partículas sólidas mediante cursos de agua estacionales hacia la laguna.