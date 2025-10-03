El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante

El contenedor marrón echará a andar definitivamente en Murcia a lo largo de este mes de octubre. Los murcianos conocían hasta ahora este sistema de ... recogida selectiva de residuos gracias al proyecto piloto implantado en el barrio de La Flota, donde se colocaron 19 contenedores orgánicos, en el año 2019, gracias al proyecto europeo 'ValueWaste'. Concluida esta experiencia y retirados los citados contenedores, el municipio continuaba a la espera de que el Consistorio procediera a la implantación definitiva de este proceso de recolección y tratamiento de desechos, el cual debía encontrarse en marcha, en todas las localidades de más de 5.000 habitantes gracias a las ayudas de los fondos europeos 'Next Generation'.

Finalmente, y tras sucesivas prórrogas para el uso y justificación de todas las subvenciones recibidas, el Ayuntamiento devolverá a las calles de Murcia el quinto contenedor entre la tercera y cuarta semana de este mes. Para ello, ha hecho acopio de unas 1.300 unidades gracias a los casi 1,3 millones de euros aportados por Europa, que también se encuentran destinados a poner en marcha la campaña de información ciudadana -ya puesta en marcha, tanto en calle como en medios de comunicación- necesaria tanto para que los vecinos conozcan la iniciativa como para que se conciencien sobre la necesidad de participar en ella y tengan claro qué tipos de residuos se depositan en estos puntos.

El sistema se implantará de manera fraseada en todo el municipio comenzando por tres barrios, los cuáles han sido seleccionados tras realizar un estudio previo sobre «cuáles son los lugares más comprometidos con prácticas como las de la separación de residuos y el reciclaje». Uno de ellos es precisamente y por lógica La Flota ya que fue en este donde la experiencia echó a andar. A él se suman los barros de Vistalegre y el Infante que fue, además, el primero, en el año 2000 en implantar el contenedor amarillo o de recogida de envases. «Creemos que los resultados positivos están asegurados en estas zonas de la ciudad por la predisposición mostrada», señalaba la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, señalando que el objetivo de esta propuesta es valorizar dichos residuos y reducir su depósito en vertedero.

No obstante, Pérez no pudo precisar cuántas unidades se instalarán próximamente, sus ubicaciones ni las rutas concretas, ya que estas se están ultimando y necesitan, por ejemplo, la determinación de qué plazas de aparcamiento se utilizarán para colocar estos contenedores sellados, con una capacidad de 2.200 litros cada uno. Respecto a si las 1.300 unidades disponibles actualmente serán suficientes para la extensión del sistema a todo el municipio, la vicealcaldesa señala que todavía se está dimensionando el proceso de implantación. Por lo pronto, Pérez señaló que en las próximas semanas se transmitirá información acerca de esta recogida selectiva en lugares estratégicos de alta concurrencia como puede ser el entorno de los mercados y en plazas, pero también en centros municipales, de mayores y educativos.

Residuos aceptados

Recuerda la concejala que este contenedor recibe residuos orgánicos como restos de comida, incluyendo por ejemplo, fruta, verdura, comida cocinada, cáscaras de huevos, marisco, frutos secos, posos del café o del té, así como tapones de corcho, cerillas o serrín. No admite, sin embargo, productos que contengan componentes plásticos como pañales, tampoco compresas y toallitas ni polvo de barrer o la arena para mascotas. Además, queda excluido el papel higiénico y de cocina. «Informaremos con esta campaña, también, de cuáles son los objetivos medioambientales que persigue esta nueva forma de proceder, la cuál permitirá, por ejemplo, no solo contribuir a la descarbonización sino generar productos como el compost natural.

No se seguirá así la senda del proyecto 'ValueWaste' en cuanto a la valorización de los restos, ya que en este se siguió un proceso de alimentación de larvas de mosca con el fin de explorar la posibilidad de generar proteínas por esta vía, a las que buscar diferentes usos, según sus posibilidades y la posible aceptación ciudadana.