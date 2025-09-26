La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LV

Condenan a una entidad bancaria a pagar 5.977 euros a una clienta víctima de estafa

Recibía llamadas y mensajes que simulaban proceder de la compañía, en las que se le instó a transferir sus fondos a una supuesta cuenta de su titularidad

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:59

El Juzgado de Primera Instancia 8 de Murcia ha condenado a la entidad BBVA a devolver a una clienta la cantidad de 5.977 euros, más los intereses legales desde la fecha del cargo, tras considerar acreditado que fue víctima de una estafa bancaria en junio de 2023. La resolución declaró el incumplimiento del contrato de cuenta bancaria y de los anexos de servicios de pago y banca a distancia suscritos entre la actora y la entidad, al entender que el banco fue responsable en la incorrecta ejecución de las operaciones realizadas contra la cuenta de la actora.

Según los hechos probados, la clienta recibió llamadas y mensajes que simulaban proceder de la entidad, en las que se le instó a transferir sus fondos a una supuesta cuenta de su titularidad en el mismo banco para evitar un intento de usurpación. «La operativa fue tan completa en cuanto a su apariencia de autenticidad que no se le puede exigir a la actora una diligencia mayor», señaló la sentencia, que descarta la existencia de negligencia grave por parte de la usuaria.

El fallo cita la doctrina del Tribunal Supremo para un caso de fraude por usurpación de las claves y retirada de fondos, que establece que en caso de operaciones de pago no autorizadas «el proveedor de servicios de pago deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante», salvo que se acredite fraude o negligencia grave del usuario. El magistrado entiende que ha de aplicarse no sólo al denominado 'phishing', que consiste en la utilización de medios de pago sin la voluntad del usuario de banca, sino también al que lo hace de forma equivocada por engaño o estafa. En ambos casos, se aclara que, «la verdadera voluntad del usuario de banca es no mover el dinero de su cuenta».

El juez apreció, además, deficiencias en los sistemas de control de la entidad: «No es de recibo que lleguen transferencias a cuentas corrientes con beneficiarios que son distintos al titular de la cuenta, permitiendo que el titular disponga fácilmente de dicho dinero, esas prácticas deben erradicarse para evitar estos fraudes». También destacó la falta de respuesta eficaz a las peticiones de la afectada de bloquear las operaciones en el mismo día de los hechos, apuntando que, al darse cuenta del engaño, llamó a la entidad para que retrotrajeran las transferencias y mandó correos electrónicos en el mismo sentido. En consecuencia, el juzgado condenó a BBVA a abonar a la demandante la cantidad reclamada de 5.977 euros, más los intereses legales, así como al pago de las costas procesales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  2. 2 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  3. 3

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  4. 4 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  8. 8 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca
  9. 9 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas
  10. 10 Estos son los supermercados más baratos de 2025: ahorra en la Región de Murcia más de 1.000 euros anuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Condenan a una entidad bancaria a pagar 5.977 euros a una clienta víctima de estafa

Condenan a una entidad bancaria a pagar 5.977 euros a una clienta víctima de estafa