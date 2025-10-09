La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las ganadoras del certamen, ayer, junto al edil Navarro. Cedida

Concurso de ideas en Murcia para la recuperación fluvial del meandro del Vivillo

Un grupo de estudiantes presenta durante el Climathon 2025 la solución ganadora para renaturalizar el Segura con su 'Entre ríos y raíces'

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:45

Conocer y dar a conocer ideas innovadoras sobre la iniciativa de restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura en el meandro del Vivillo, recogida en el proyecto estratégico Murcia Río II y financiada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), fue el eje de la edición Murcia 2025 del Climathon, evento internacional sobre cambio climático que se organiza simultáneamente en las principales ciudades de todo el mundo y en el que cada participante propone su propio reto climático local.

La jornada, organizada por la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento, en colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, reunió este jueves a un centenar de asistentes, entre «estudiantes, técnicos municipales, empresas y profesionales», para generar «soluciones que permitan recuperar el río como eje de vida y sostenibilidad», según detallaron fuentes municipales. La solución ganadora, 'Entre ríos y raíces', enfocada al turismo sostenible, fue presentada por un grupo de estudiantes liderado por Estefanía Martínez, de la Facultad de Turismo.

El edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, destacó en el salón de actos del centro cultural Puertas de Castilla que «la renaturalización de estos espacios se plantea como una vía para recuperar su función ecológica, paisajística y social».

