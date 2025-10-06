Comienzan a multar en Murcia a los residentes que siguen sin regularizar su tarjeta de la zona naranja

Pedro Navarro Lunes, 6 de octubre 2025, 22:16 Comenta Compartir

No se podrá alegar que no se había anunciado. Pero durante estos días no han faltado residentes que han mostrado su sorpresa y malestar tras recibir una sanción al no haber regularizado correctamente sus tarjetas para el aparcamiento en la zona naranja de la ciudad de Murcia. Urbamusa, a través de los controladores de Aparcamurcia, comenzó el pasado día 1 de octubre a formular denuncias contra todos aquellos vehículos que lucían aún el distintivo municipal relativo al año pasado y que se regía por la anterior ordenanza ORA. Hay que recordar, sin embargo, que desde el pasado 1 de septiembre se encuentra en vigor la nueva normativa reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y que era necesario volver a darse de alta en el correspondiente registro y abonar la tasa actualizada, que asciende a 40 euros anuales, el doble de la tarifa anterior.

Vecinos que se han puesto en contacto con LA VERDAD señalan que durante estos días no ha sido nada extraño toparse con numerosos vehículos en la zona destinada a residentes que lucían denuncias en su retrovisor. Alguno de ellos veía un cierto «ensañamiento» en la actitud municipal y aseguraba no haber podido terminar el registro por las dificultades que había encontrado al completar el proceso. «Ni me han cogido el teléfono ni me lo han resuelto telemáticamente», aseguraba tras recibir una multa de 90 euros que consideraba «desproporcionada».

Un plazo prudencial

Apuntan fuentes municipales, sin embargo, que se ha dado un plazo prudencial de tres meses de prórroga a los residentes dados de alta conforme a la anterior normativa antes de volver a controlar su estacionamiento en las plazas naranjas, un periodo que se estimaba más que suficiente para regularizar su situación. Recuerdan, además, que se han remitido hasta dos cartas de aviso –en junio y septiembre– y que se ha puesto en marcha una campaña informativa en medios, que también ha incluido la colocación de denuncias figuradas a modo de aviso en los vehículos aparcados en zona naranja. «Se ha atendido a los vecinos tanto de forma 'online' como por teléfono tras reforzar los recursos», defienden las mismas fuentes, asegurando que se han cursado 7.000 solicitudes, de las que solo se han rechazado 42. Los registros anteriores rebasaban ligeramente las 8.000.

Temas

Murcia

Aparcamiento