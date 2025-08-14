Comienzan a instalar más de 400 farolas solares en la mota izquierda del Río en Murcia Cubren un total de 15 kilómetros de carril bici comprendidos entre la Contaparada y Llano de Brujas

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 11:30 Comenta Compartir

Un total de 410 nuevas farolas solares inteligentes van a renovar la iluminación en la mota izquierda del río Segura, cubriendo un tramo total de 15 kilómetros desde la Contraparada hasta Llano de Brujas. El Ayuntamiento de Murcia acomentió esta actuación, que amplía el alumbrado del carril bici, y supondrá la eliminación de los costes de tendido y consumo energético al tratarse de una tecnología solar. Actualmente, ya se avanza en los trabajos que permitirán dotar al tramo comprendido entre el Malecón y la Contraparada de 299 nuevas luminarias y, al recorrido entre La Fica y Llano de Brujas, de 111 unidades.

Las nuevas luminarias, modelo Lyra 27W, funcionan exclusivamente con energía solar gracias a paneles monocristalinos de 40W, que cargan baterías de litio con autonomía de varios días en condiciones adversas de nubosidad. De esta manera, se elimina por completo la necesidad de conexión a la red eléctrica, evitando la realización de zanjas, el tendido de cables y el consumo energético tradicional. Además, incorporan un sistema inteligente de gestión lumínica que les permite, por la noche, operar al 20% de intensidad para ahorrar energía. A su vez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuentan con sensores PIR para detectar movimiento con un alcance de hasta 8 metros y elevar entonces su brillo al 100% durante 15 segundos.

Esta nueva instalación sustituye, en el tramo de 12 kilómetros entre la pasarela Manterola y la Contraparada, a la anterior instalación, que databa del año 2011 y que se encontraba fuera de servicio tras haber sufrido varios sabotajes. La nueva tecnología reduce a cero el consumo eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono con un mantenimiento muy reducido y debido al uso de la luz cálida, la contaminación lumínica es minimizada. Por otro lado, los tres kilómetros restantes corresponden a la distancia entre La Fica y Llano de Brujas. El Ayuntamiento de Murcia ya contempla extender esta solución hasta el límite municipal con Beniel.

«La margen izquierda del río Segura va a quedar completamente iluminada. Y esto tiene cuatro elementos beneficiosos: en primer lugar, económico, puesto que el consumo va a ser cero, al ser luminarias alimentadas a través de placas solares. En segundo lugar, ambiental, puesto que las emisiones de CO2 también van a ser cero. En tercer lugar, social, puesto que dará tranquilidad y seguridad a todos los usuarios de esta vía. Y, en último lugar, también tecnológico, ya que se han incorporado los últimos avances en esta materia, con sensores de presencia y de telegestión», explicó el alcalde Ballesta.