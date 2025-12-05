Colocan solo 110 contenedores marrones, de los 1.300 disponibles, en las calles de Murcia El PSOE denuncia que el despliegue del servicio precisa de unos recursos «sin presupuesto para 2026»; «continúa nuestra hoja de ruta», replica la vicealcaldesa Pérez

Unos 110 contenedores marrones, de los 1.300 adquiridos, ha instalado el Ayuntamiento de Murcia, por el momento, en las calles del municipio. Estos nuevos recipientes han permitido poner en marcha ya la primera ruta de retirada diferenciada de residuos orgánicos que se incorpora al servicio ordinario de recogida de basura, más allá del proyecto piloto 'ValueWaste', desarrollado hace unos años en la capital murciana, según explicó este viernes la portavoz municipal y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

«No contaremos con un primer balance hasta fin de año, ya que necesitamos al menos un par de meses de recogida de datos para calibrar su aceptación, pero por el momento seguimos con la hoja de ruta establecida, que comenzaba por la implantación en los barrios delInfante, La Flota y Vistalegre», subrayaba Pérez, ante las críticas del Grupo Socialista por la «paralización» del despliegue del quinto contenedor en el municipio.

Y es que denunciaba este viernes la concejala socialista, Carmen Fructuoso, que «más de 1.000 contenedores adquiridos permanecen almacenados sin ser distribuidos por falta de medios», subrayando que «para ponerlos en funcionamiento se necesitarían al menos seis rutas de recogida, con 150 contenedores por ruta». «Pero actualmente no hay ni camiones disponibles ni personal suficiente para asumir estas tareas», apostillaba, concluyendo que el presupuesto municipal de 2026 «no prevé este implantación, ya que la partida destinada a la recogida de residuos se mantiene prácticamente igual –11,5 millones de euros–, sin incrementos para asumir nuevas rutas para la recogida orgánica».

«Este equipo de gobierno ha mostrado su implicación con esta iniciativa, logrando subvenciones para su puesta en marcha, pero seguimos en un periodo de concienciación y sensibilización; no obstante, próximamente daremos información sobre la ampliación de esa ruta, cuando la tengamos definida», concluyó Pérez.

Motocicletas para Policía Local

La vicealcaldesa realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal, en la que se dio luz verde a varios acuerdos. Uno de ellos fue el de la adjudicación del contrato de suministro de 35 nuevas motocicletas para la Policía Local, para completar «la mayor renovación del parque móvil en una década», según señaló el edil de Seguridad, Fulgencio Perona. Asimismo, se aprobaron ayudas por valor de 135.700 euros destinadas a los taxis adaptados, de las que se beneficiarán 32 profesionales. Finalmente, 25 asociaciones y entidades recibirán subvenciones para la realización de proyectos en el ámbito de los Servicios Sociales durante el ejercicio 2025.