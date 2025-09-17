Chiqui, el rinoceronte blanco más longevo de Terra Natura de Murcia, cumple 39 años El animal vive en el parque desde 2010, tras ser rescatado de un circo, dentro del programa de investigación y preservación de especies amenazadas

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El parque zoológico municipal Terra Natura celebra este miércoles 17 de septiembre, el 39 cumpleaños de Chiqui, uno de los dos rinocerontes blancos con los que cuenta en sus instalaciones. Con motivo de esta efeméride, el zoológico municipal ha preparado una programación especial de divulgación, que incluye una actividad de enriquecimiento ambiental en la que los visitantes del parque podrán ver cómo Chiqui interactúa con su entorno y se alimenta, así como un sorteo en redes sociales. De este modo, el ganador del sorteo conseguirá cuatro entradas, un peluche con forma de rinoceronte y una charla personalizada realizada por un cuidador del parque sobre la especie y sobre las amenazas que enfrenta en libertad.

El animal vive en el parque desde 2010, tras ser rescatado de un circo, dentro del programa de investigación y preservación de especies amenazadas que desarrolla el parque zoológico municipal. Chiqui es uno de los animales más emblemáticos y longevos del parque. El director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, hizo incapié en la labor de los parques zoológicos en la actualidad, concebidos como «espacios de bienestar, rescate y concienciación. La historia de Chiqui nos recuerda que muchos animales no pueden regresar a la naturaleza y nuestras instalaciones les permiten vivir con los cuidados y la calidad de vida que merecen».

El rinoceronte blanco del sur es una especie vulnerable debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. En este contexto, el parque zoológico municipal Terra Natura contribuye a su protección a través de su labor educativa y de su participación en redes internacionales de conservación, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conocer de cerca la realidad de estos grandes mamíferos y el trabajo que se realiza para preservar la especie.

Temas

Animales

Circo

Murcia