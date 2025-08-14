Los bomberos trabajan en un incendio cercano a viviendas en El Palmar Un helicóptero se sumó a las tareas de extinción del fuego

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 15:36 Comenta Compartir

Efectivos de Emergencias trabajan para sofocar un incendio declarado poco antes de las tres de la tarde de este jueves en la pedanía murciana de El Palmar.

En concreto, el fuego se localiza en el carrill de los Murcias, junto al Reguerón y a la autovía MU-30. Según el 112, las llamas se encuentran cerca de viviendas y de un centro educativo en la zona.

Ampliar Vicente Vicéns / AGM

A las tareas de extinción se sumó un helicóptero de la dirección general de Seguridad Ciudadana.