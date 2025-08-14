La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Incendio declarado en El Palmar este jueves. Vicente Vicéns / AGM

Los bomberos trabajan en un incendio cercano a viviendas en El Palmar

Un helicóptero se sumó a las tareas de extinción del fuego

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:36

Efectivos de Emergencias trabajan para sofocar un incendio declarado poco antes de las tres de la tarde de este jueves en la pedanía murciana de El Palmar.

En concreto, el fuego se localiza en el carrill de los Murcias, junto al Reguerón y a la autovía MU-30. Según el 112, las llamas se encuentran cerca de viviendas y de un centro educativo en la zona.

Vicente Vicéns / AGM

A las tareas de extinción se sumó un helicóptero de la dirección general de Seguridad Ciudadana.

