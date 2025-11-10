El Bojar, en Murcia, estrena nuevo centro para sus mayores Este espacio de Beniaján se suma a la red municipal tras una inversión de 58.000 euros por parte del Ayuntamiento

Los mayores de la pedanía de Beniaján cuentan ya con un nuevo espacio público para la convivencia tras la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento para reconvertir el antiguo Ecomuseo en un centro para su uso. Según el Consistorio, tras una inversión de 58.000 euros, «se garantiza la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad del edificio».

Este lunes fue el alcalde de Murcia, José Ballesta, el que inauguró este nuevo Centro Social de Mayores de El Bojar, que prestará servicio a los 200 miembros de la Asociación de Mayores de esta zona. Se incorpora, además, a la red municipal, integrada ya por 77 espacios similares.

En la actualidad, en El Bojar ya se lleva a cabo una programación de actividades que incluye gerontogimnasia, talleres de memoria, tai chi, teatro y loterías familiares, además de excursiones, convivencias y participación en eventos municipales como el festival Vive Rock.

Detalla el Ayuntamiento que las obras han consistido, entre otras acciones, en la sustitución de la instalación eléctrica, la adaptación del inmueble a la normativa contra incendios, la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado, y la renovación de cerramientos. Dice el Consistorio que esto «fortalecerá el tejido social de la pedanía y promoverá la participación activa de los mayores».

