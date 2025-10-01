La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turismos aparcados este verano en una zona de carga y descarga de Murcia. Javier Carrión / AGM

El Ayuntamiento de Murcia y la patronal pactan dejar para noviembre el control de la carga y descarga

El Consistorio da un mes más de plazo para difundir el nuevo sistema, dar cursos de formación y articular el correspondiente registro de profesionales

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:50

Se había anunciado para octubre, pero finalmente arrancará el 1 de noviembre. Será este el día en el que se ponga en marcha, salvo ... cambio de última hora, el nuevo sistema municipal de control del uso de las zonas de carga y descarga. En principio, el Consistorio se había dado unos meses de tregua para la aplicación de lo dispuesto para estos espacios en la nueva Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -antigua ORA-, que entró en vigor el pasado julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  6. 6 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  7. 7 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  8. 8

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  9. 9

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  10. 10

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Murcia y la patronal pactan dejar para noviembre el control de la carga y descarga

El Ayuntamiento de Murcia y la patronal pactan dejar para noviembre el control de la carga y descarga