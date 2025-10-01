El Ayuntamiento de Murcia y la patronal pactan dejar para noviembre el control de la carga y descarga

Se había anunciado para octubre, pero finalmente arrancará el 1 de noviembre. Será este el día en el que se ponga en marcha, salvo ... cambio de última hora, el nuevo sistema municipal de control del uso de las zonas de carga y descarga. En principio, el Consistorio se había dado unos meses de tregua para la aplicación de lo dispuesto para estos espacios en la nueva Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -antigua ORA-, que entró en vigor el pasado julio.

La finalidad de este 'impasse' era el de contar con un periodo para la difusión de esta nueva normativa entre los profesionales y para poder articular el correspondiente registro de usuarios. Sin embargo, y ante las peticiones de la patronal murciana del transporte Froet, el Consistorio ha optado por retrasar un mes la puesta en marcha del sistema «permitiendo de esta forma que los profesionales puedan, a lo largo de octubre, recibir la formación necesaria e inscribirse en el mencionado listado, al tiempo que conocen el régimen de funcionamiento».

Alta en el registro y tique

Así, a partir del próximo mes serán los controladores SER los que fiscalicen estas plazas de estacionamiento, para cuyo uso será necesario, por una lado, estar dado de alta en el registro municipal y, por otro, sacar un tique virtual gratuito a través de la aplicación móvil de Aparcamurcia. «Se da así respuesta a las demandas que venía realizando tanto el sector del transporte, logística y reparto como los de la hostelería y el comercio, agilizando estos trabajos», inciden fuentes municipales.

También destacan que «en los dos últimos años se ha incrementado el número de estas plazas en el entorno de Gran Vía, del eje Ronda Norte-Primo de Rivera, del mercado de Verónicas y de los barrios del Carmen y Vistabella».