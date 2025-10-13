Las aplicaciones de VTC tocan techo en Murcia a la espera de nuevas licencias que no llegarán en dos años

Al volante de su coche, Said lleva casi diez meses recorriendo las calles de Murcia. Trabaja para una de las empresas que ponen su flota ... a disposición de las aplicaciones móviles para el alquiler de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor): «Hay bastante trabajo. Estamos sin parar. Pero depende mucho del día», explica este joven de origen marroquí que escucha música latina mientras atraviesa la ciudad. Kevin, sin embargo, lleva menos tiempo: «Es mi segundo día. Empecé ayer mismo», nos cuenta con acento venezolano a bordo de otro vehículo. «Un día, me monté en uno y le pregunté al chico qué tenía que hacer para trabajar aquí. Me dio la tarjeta de la empresa, los llamé, y aquí estoy».

EL VTC EN LA REGIÓN 253 licencias para vehículos VTC son las que contabiliza la Región. De ellas, 156 pertenecen al municipio de Murcia, 35 a Cartagena, 27 a Lorca y el resto están repartidas por otras localidades. Su concesión está paralizada mientras se tramita el proyecto de ley autonómica en la Asamblea Regional, pendiente de un recurso de Vox.

Ambos son conductores en un tipo de modalidad de transporte que en Murcia ha tocado techo. En los últimos meses han ganado presencia y usuarios. Detrás de eso hay un cambio normativo: con la entrada en vigor del decreto autonómico que regula su uso (que ahora se tramita como proyecto de ley), aquellos que ya tenían licencia solo pueden ejercerla en el municipio donde se encuentran registrados. Y en el caso de Murcia lo están dos de cada tres vehículos autorizados por la Comunidad antes de esa normativa, 156 de 253 en toda la Región. Por eso, ahora se ven más vehículos Uber o Bolt, los dos grandes exponentes de una actividad a la que se sumó, antes que ellos, Cabify.

Viajeros de fuera y jóvenes

Estos días se cumple un año del estreno de Uber en la ciudad. Aseguran desde esta plataforma que en este tiempo más de un millón de usuarios han abierto la aplicación para solicitar un viaje. De ellos, el 30% son usuarios internacionales que llegan a Murcia de vacaciones. Dice Felipe Fernández Aramburu, director de Uber en España y Portugal, que «desde que empezamos a operar en Murcia, no hemos parado de crecer». Los planes de la compañía para seguir así pasan por la electrificación y por poner el foco en el público joven de la Región: «Queremos posicionarnos como una herramienta útil en su día a día», apuntan también en Uber.

La expansión de estas aplicaciones siempre se ha visto con recelo desde el sector del taxi. Sin embargo, a pesar de esta desconfianza, la llegada de marcas como Uber no ha supuesto un cataclismo para la actividad de los taxistas. Por el momento, ambas actividades se han acostumbrado a convivir. «Nuestro sector es más estable. Tenemos el mismo trabajo, incluso más», señala Fabio García, presidente de la asociación Radio Taxi Murcia, a pesar de la presencia de más vehículos VTC «no solo de fuera de Murcia, sino incluso de fuera de la Región, porque algunos vienen de Alicante». Para él, la diferencia radica en la satisfacción de los clientes, a quienes dice que no le gusta que los precios cambien en función de cuándo se contrata el servicio.

La última aplicación que ha aterrizado en la ciudad es Bolt. Lo hizo en julio, con una llamativa puesta de largo con vehículos Tesla de color verde perfectamente distinguibles. «En dos meses y medio, los resultados han superado todas las expectativas», según Daniel Georges, director de Bolt en España. A día de hoy, disponen de 60 vehículos entre autónomos, flotas de empresas y también taxis. Dice Daniel Georges que «la dicotomía entre VTC y taxi, en nuestro caso, es falsa. Al usuario, al final, le da igual de qué color es el coche que espera».

Decreto en vigor, ley en curso

La falta de licencias se traduce, explica Georges, en que «solo podemos satisfacer entre el 50% y el 60% de la demanda. Podríamos atender el doble de avisos». En julio, con la entrada en vigor del decreto, se paralizó la concesión para actividad interurbana, la que regula la Comunidad. La ley dará dos años de moratoria para que sean los ayuntamientos los que regulen el transporte urbano de los VTC con sus propias ordenanzas. En ese tiempo, tampoco habrá nuevas concesiones.

En las audiencias que se llevaron a cabo en septiembre en la Asamblea Regional en la tramitación del proyecto de ley, Radio Taxi demandó una regulación clara a la Comunidad «si quiere preservar ese modelo o dejar que los precios dependan de circunstancias tan arbitrarias como la meteorología o los días festivos, como ocurre con otras plataformas». Por su parte, Unauto, la asociación que representa a nivel nacional a las empresas de VTC, pidió que las actuales licencias «puedan seguir prestando servicios urbanos en todo el territorio, evitando desigualdades entre municipios». Desde este sector temen la fragmentación en la concesión de los permisos.