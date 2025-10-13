La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los vehículos de Uber, a su paso por la plaza Circular, en Murcia. LA VERDAD

Las aplicaciones de VTC tocan techo en Murcia a la espera de nuevas licencias que no llegarán en dos años

Dos de cada tres permisos están en Murcia, donde Uber suma un millón de usuarios en su primer año y Bolt asegura que la demanda supera su oferta

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:12

Comenta

Al volante de su coche, Said lleva casi diez meses recorriendo las calles de Murcia. Trabaja para una de las empresas que ponen su flota ... a disposición de las aplicaciones móviles para el alquiler de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor): «Hay bastante trabajo. Estamos sin parar. Pero depende mucho del día», explica este joven de origen marroquí que escucha música latina mientras atraviesa la ciudad. Kevin, sin embargo, lleva menos tiempo: «Es mi segundo día. Empecé ayer mismo», nos cuenta con acento venezolano a bordo de otro vehículo. «Un día, me monté en uno y le pregunté al chico qué tenía que hacer para trabajar aquí. Me dio la tarjeta de la empresa, los llamé, y aquí estoy».

