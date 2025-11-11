Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia Una persona alertó a la Policía Local que lo había visto por la zona de Barriomar y una patrulla lo localizó junto al antiguo edificio de Extranjería con buen estado de salud. «Estoy bien, solo siento el cuerpo un poco frío»

Raúl Hernández Martes, 11 de noviembre 2025, 13:57 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

El caso del joven brasileño que estaba desaparecido durante la última semana ha tenido un desenlace feliz. Jonnattan Ithalo da Costa, el joven de 30 años desaparecido desde el pasado 4 de noviembre en el barrio del Carmen, ha sido localizado este martes por la mañana por agentes de la Policía Local de Murcia junto al antiguo edificio de Extranjería, en el barrio de Barriomar.

Una vecina lo reconoció mientras caminaba desorientado por la zona y avisó al 092. Poco después, una voluntaria de la Asociación SOS Desaparecidos, que había participado en su búsqueda desde el primer día, acudió al lugar. «Estamos esperando la ambulancia para que lo vea un médico. Ha aparecido enfrente de la antigua Extranjería, junto al parking de La Molinera», relató a LA VERDAD.

Según explicó, fue la Policía Local quien le dio el aviso de que lo habían localizado. «Me han llamado a mí porque su amigo está de regreso a Murcia y he venido rápidamente», detalló la voluntaria, aún aliviada. Jonnattan, que llevaba una semana durmiendo en la calle, estaba desorientado pero consciente.

«Estoy bien… mi cuerpo está un poco frío», dijo. «Mi teléfono no funcionaba y no podía hablar con mi amigo».

Aseguró que en estos días había permanecido por Murcia, durmiendo al raso y sobreviviendo con ayuda de desconocidos. «He estado por acá, en Murcia, pero no sé las direcciones de dónde he estado. Estaba durmiendo en la calle y la gente a veces me ayudaba», explicó, sorprendido por la repercusión de su desaparición, de la cual él no era consciente.

El joven se encontraba físicamente débil y algo confuso. «Está bien. Ahora está al sol, tranquilo, esperando a que llegue la ambulancia», describe la integrante de la asociación.

La voluntaria, que ha seguido de cerca la búsqueda, confesó que el momento del reencuentro fue emocionante. «Le he dado un abrazo. Después de tantos días pegando carteles y buscándolo por el Malecón, ha sido un momento muy emotivo», contó.

Jonnattan no sabía que su desaparición se había difundido en medios regionales y nacionales. «No, no lo sabía. Me lo ha dicho la Policía ahora», reconoció. Durante los días previos, quienes le buscaban habían rastreado los márgenes del río Segura, el entorno de Jesús Abandonado y los alrededores del Malecón, donde se le perdió la pista.

Una llamada ciudadana puso fin a la búsqueda cuando llamó a la Policía Local para informar que lo había visto por Barriomar. Una patrulla se desplazó hasta allí, y lo localizó en el antiguo edificio de Extranjería.

La ambulancia lo trasladará a un centro sanitario para valorar su estado de salud. Después se reencontrará con su amigo Juan Carlos, quien viaja desde Alicante tras recibir la noticia. «Cuando llegue, se abrazarán otra vez. No hay mejor final que este», resume la voluntaria de SOS Desaparecidos.

Temas

Desaparecidos

Murcia