Jonnattan I. da Costa, desaparecido en el entorno del Malecón, Murcia. LV

Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»

Juan Carlos pide ayuda para localizar a Jonnattan, del que perdió el rastro hace una semana

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:45

La desaparición de Jonnattan Ithalo da Costa, un joven brasileño de 30 años visto por última vez el pasado 4 de noviembre en la ... calle Jumilla, en el barrio del Carmen, mantiene en vilo a su único amigo en España. Juan Carlos, quien presentó la denuncia en Alicante y ha recorrido durante días los alrededores del Malecón buscándolo, admite que vive en un estado de preocupación constante. «Estoy buscándolo por todos lados».

