Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»

La desaparición de Jonnattan Ithalo da Costa, un joven brasileño de 30 años visto por última vez el pasado 4 de noviembre en la ... calle Jumilla, en el barrio del Carmen, mantiene en vilo a su único amigo en España. Juan Carlos, quien presentó la denuncia en Alicante y ha recorrido durante días los alrededores del Malecón buscándolo, admite que vive en un estado de preocupación constante. «Estoy buscándolo por todos lados».

Él es la última persona con la que Jonnattan tuvo contacto. Según cuenta, el joven llevaba más de un mes en Murcia, moviéndose entre hostales y viviendo en la calle.

Juan Carlos era quien se encargaba de pagarle parte de las estancias y de ayudarlo a mantenerse a flote. «No tiene familia aquí, yo soy la única persona que se está preocupando por él. Estaba intentando que viniera a vivir conmigo y, mientras tanto, le ayudaba a subsistir en la calle, que era algo temporal», afirma el amigo del desaparecido.

La situación del joven se volvió crítica cuando, hace varios días, le robaron el teléfono móvil, la documentación y la ropa. Desde ese momento, la comunicación entre ambos se volvió casi imposible.

«No tiene nada. Ni su ropa, ni su móvil, ninguna pertenencia. Se lo robaron todo. Él tiene una situación mental complicada y estoy intentando buscarlo», relata su amigo, que insiste en que el robo lo dejó completamente desprotegido.

La última conversación directa entre ambos fue el sábado 1 de noviembre. Jonnattan consiguió que alguien le prestara un móvil en un bar para enviarle un correo electrónico. Le pedía ayuda y explicaba que se encontraba desorientado. El martes pasado, el día de su desaparición, intentó llamarlo desde un bar, en la calle Jumilla del barrio del Carmen. «Me han dicho que me iba a llamar, pero marcó mal mi número».

Junto a las casetas de madera

«La última vez que lo vieron fue cerca del Malecón, por el puente colgante», explica Juan Carlos, que recorrió la zona durante todo el fin de semana. Preguntó en hostales, bares y restaurantes, buscando cualquier pista. Un empleado de un restaurante le dijo haberlo visto durmiendo en las casetas de madera que hay próximas al río.

La Policía Nacional le comunicó que ese mismo martes le realizaron un control de identificación, aunque no llevaba documentación. Más allá de ese punto, no hay ninguna otra información.

Asimismo, señala varios aspectos que agravan la preocupación por su amigo, ya que Jonnattan padece esquizofrenia, lleva tiempo sin medicarse debido a su modo de vida y tiene antecedentes de intento de suicidio. «Espero que no haya sido nada de eso… Solo quiero que esté bien», admite.

Ayuda del consulado

Juan Carlos cuenta esto a LA VERDAD desde Barcelona, donde viajó para acudir al Consulado de Brasil, intentando que su caso obtenga mayor atención.

«Estoy tratando de hablar con el cónsul para que puedan acelerar la búsqueda». Antes de marcharse, entregó varias fotografías del joven a la Asociación SOS Desaparecidos, que ha difundido un cartel de alerta por desaparición junto a sus características físicas.

Mide 1,81 de estatura, complexión gruesa, pelo castaño rizado, ojos marrones y tres tatuajes visibles -una serpiente en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y un león en la pierna derecha-.

Mientras espera novedades, solo repite que regresará a Murcia y seguirá buscándolo por su cuenta. «Siempre hablábamos todos los días. Es muy raro que no dé señales… No sé si está perdido, si alguien lo ha engañado o si le ha pasado algo. Pero no voy a dejar de buscarlo», repite.