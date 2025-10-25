La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía» El equipo de 'Escenas de la vida conyugal' aprovecha su estancia para conocer la ciudad y su gastronomía

El argentino Ricardo Darín, uno de los mejores actores del mundo, protagoniza esta semana la agenda cultural de Murcia. El prestigioso intérprete se ha instalado en la capital de la Región para representar en el Teatro Romea de Murcia durante cinco días 'Escenas de la vida conyugal'. Este domingo será la última cita de una programación que forma parte de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia. Eso sí, todas las entradas están agotadas desde antes del estreno.

Durante su estancia, la primera en Murcia, Darín ha aprovechado también el tiempo para conocer la ciudad. Y también su gastronomía. El argentino se ha dejado ver en algunos de los establecimientos más conocidos de la hostelería de la capital, donde ha probado platos característicos de la cocina regional y otros más familiares para él. De hecho, el jueves estuvo en la pizzería italo-argentina Mano a Mano.

Durante su visita a la pizzería, Ricardo Darín, la actriz Andrea Pietra y el resto del equipo de 'Escenas de la vida conyugal' pudieron conocer a los dueños de la pizzería. Entre ellos, sus paisanos Mariano y Juliana Errazu, miembros de la familia que puso en marcha este innovador y exitoso proyectos en Murcia años después de emigrar de la localidad argentina de Tres Arroyos.

«Fue un verdadero honor recibirlos. Nos llena de orgullo que artistas tan queridos y admirados se sientan a gusto en nuestra casa, disfrutando de nuestros sabores argentinos e italianos, hechos con el corazón», publicó en Instagram el equipo de Mano a Mano, entre cuyas especialidades destacan las empanadillas caseras tan propias de la tierra de los Errazu y Darín. «¡Les deseamos muchos éxitos en su gira y esperamos volver a verlos pronto!», concluye la publiación.

Pero también han tenido tiempo Ricardo Darín, Andrea Pietra y compañía de probar sabores de raíz más murciana. El viernes a mediodía estuvieron en uno de los bares más de moda de Murcia, el Café Bar Verónicas. En su solicitada terraza, junto al mercado homónimo, los intérpretes argentinos degustaron las tapas de autor que han convertido al proyecto de Samuel Ruiz en una de las grandes referencias de la gastronomía de la ciudad.

«Ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida. Quién nos iba a decir a nosotros, con lo que hemos disfrutado, llorado y reído con sus películas, que el destino fuese hacer posible tenerlo en nuestra casa», publicó en su Instagram la cuenta de Café Bar Verónicas tras la visita. «De verdad que estamos en una nube maravillosa, de la cual nos va a costar bajarnos. Gracias por tu cercanía y por hacernos sentir protagonistas por un día», finaliza la publicación, en la que respondió la propia Andrea Pietra. «El placer fue nuestro , las delicias que ofrecen con tanto amor nos las llevamos en la panza y el corazón. Genios», agradece la actriz.