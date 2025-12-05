La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Duato asume a sus 57 años uno de los «mayores retos» de su carrera en 'La Música'.
Actriz

Ana Duato: «La vida es resistencia»

El Teatro Romea acoge este domingo 'La Música', una adaptación de la obra de Marguerite Duras que supone el esperado regreso de la intérprete a las tablas después de 25 años

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:53

Pide referencias de restaurantes «para comer en Murcia» una risueña Ana Duato, que a sus 57 años celebra estar de gira por España y disfrutar ... este fin de semana «de Murcia y los murcianos». No deja de exprimir la vida la actriz, que tiene «muchísima ilusión» porque además ha visto que «el teatro está casi lleno». Se refiere al Teatro Romea y a las entradas, prácticamente agotadas, para el pase –este domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19 horas (precios de 18 a 26 euros)–, de la obra 'La Música'. Un texto de Marguerite Duras con adaptación y dirección de Magüi Mira y con dos intérpretes como Darío Grandinetti y Ana Duato, en lo que supone la vuelta a las tablas de la valenciana después de 25 años.

