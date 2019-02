«Con cinco años comencé a tocar el piano de oído» Juan Miguel Martínez Moreno. / lv Juan Miguel Martínez Moreno es compositor y Totanero del Año 2018 PACO ESPADAS Miércoles, 27 febrero 2019, 08:04

Formado en España y en Rusia, y después de haber compuesto más de setenta obras de música clásica, Juan Miguel Martínez Moreno (Totana, 1966) recibió hace unos días el galardón que le reconocía como Totanero del Año 2018, premio que fue otorgado por la emisora de radio Cope Espuña. El motivo por el que ha conseguido esta mención ha sido su composición 'Deitania', una cantata. Con esta obra, escrita para tenor solista, coro y órgano, el compositor conmemora el centenario de la concesión del título de ciudad a Totana por parte del Rey Alfonso XIII.

-¿De dónde viene su nombre artístico, Murani?

-Es, al parecer, el antecedente de Moreno, que es mi apellido real. Por cuestiones comerciales, mi 'manager' decidió cambiar o transformar mi segundo apellido. Yo, por otra parte, me acordé de unos compañeros sirios con los que coincidí en el Conservatorio Gnessin de Moscú. Ellos fueron quienes me dijeron que Moreno procedía de esa zona en la época romana y que originalmente se escribía Murani o Morani. Como me pareció tan elegante, se lo comenté a mi 'manager' y le encantó. Por esta razón investigamos este hecho y, efectivamente, Moreno procedía de la zona de Oriente Medio durante la dominación romana. Esa es la razón de mi nombre artístico.

-¿Qué le parece el nombramiento de Totanero del Año?

-Es un honor y una alegría recibir esta distinción. Hasta ahora he recibido el aplauso del público, pero no estoy acostumbrado a recibir otro tipo de reconocimientos. Por ello, este último año está siendo una especie de retribución a mi esfuerzo y larga carrera. Por un lado, he recibido la concesión de la Medalla de Oro de León XIII, otorgada por el Papa Francisco a través de la Delegación Vaticana en Jerusalén, por mi carrera y mi aportación a la educación en Tierra Santa con numerosos conciertos benéficos. Ahora es un honor haber sido nombrado Totanero del Año.

-¿Cuándo se inició en el mundo de la música?

-Con cinco años comencé a tocar el piano, interpretando de oído el repertorio de mi hermana mayor, que estaba en cuarto curso, por lo que mi padre, un gran músico, me llevó inmediatamente a recibir mis primeras lecciones de piano y solfeo con una profesora de Totana. Al poco tiempo ingresé en el Conservatorio de Murcia, centro donde obtuve matrículas de honor en la especialidad de piano en todos los cursos.

-Estudió en Rusia siete años. ¿Qué recuerda de esa experiencia?

-Fue la experiencia más dura de mi vida por las exigencias a las que nos sometían, pero también la más enriquecedora por los conocimientos y el nivel interpretativo que alcancé. Tuve grandes profesores y maduré mucho como músico. Además, conseguí el Premio Rojo como broche final. Soy el único pianista europeo que lo ha logrado.

-¿Dónde aplica sus conocimientos?

-Al poseer la doble titulación como pianista y compositor, he alternado las dos disciplinas a lo largo de mi carrera como concertista y compositor. Por un lado, he dado más de trescientos conciertos. Por otro, he compuesto más de setenta obras. En concreto, he estrenado 19 obras al público. Y una de las más recientemente es, de hecho, mi cantata 'Deitania', un homenaje a la ciudad que me vio nacer, a su historia y a mis padres, quienes me inculcaron la pasión por la música.

-¿Que colaboraciones destacaría en su carrera?

-He colaborado con formaciones orquestales como Los Virtuosos de Moscú, la Camerata de Ámsterdam, la Sinfónica de Pau, la Orquesta Filarmonía de Madrid o la Sinfónica de Murcia. También he colaborado con grandes actores como Nuria Espert o Juan Antonio Quintana en espectáculos teatrales.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Tengo previsto dar conciertos en Barcelona, Madrid, Alicante y algunas ciudades de Murcia. Por otra parte, estoy componiendo una sinfonía y también la música para un espectáculo teatral sobre 'El Rey se divierte', de Víctor Hugo.