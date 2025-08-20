UGT condena la agresión sufrida por el personal del SUAP de Cieza El sindicato reclama al Gobierno regional medidas urgentes para reducir el riesgo de ataques a sanitarios

Médicos en el hospital Santa Lucía, durante una protesta contra las agresiones a sanitarios, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:04 Comenta Compartir

UGT Servicios Públicos condena de forma rotunda la agresión sufrida por el personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza la pasada noche y exige al Servicio Murciano de Salud y a la Consejería de Salud que tomen medidas urgentes ante hechos tan graves.

«Hay que recordar que en lo que va de año se han producido múltiples agresiones tanto en centros de salud como en centros hospitalarios y de urgencias y que la mayoría de los SUAP de la Región carecen de un Plan de Emergencia y Evacuación del centro, actualizado a las necesidades reales«, señalan desde el sindicato.

UGT Servicios Públicos insta al Gobierno Regional y al consejero de Salud, «con carácter urgente y en garantía de la Seguridad y Salud de los profesionales y los propios usuarios, a que de una vez por todas ponga en marcha un verdadero plan contra agresiones. No se puede esperar a que haya una desgracia mortal, como la ocurrida hace años en Moratalla, para tener que actuar, porque ningún trabajo merece costar una vida«.