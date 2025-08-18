Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina La mujer, que se encontraba en un fuerte estado de embriaguez, también insultó y amenazó a varios empleados del centro

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como autora de un delito de atentado a funcionario público, tras agredir a un médico que la estaba atendiendo en el servicio de urgencias del Hospital de Molina de Segura.

La denuncia presentada en dependencias policiales por un médico del Hospital de Molina de Segura donde manifestaba haber sido víctima de una agresión por parte de una paciente cuando prestaba servicio en el área de urgencias el pasado día 26 de julio, cerca de las 23 horas de la noche, motivó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes lograron identificar a la autora de la agresión, que resultó ser una mujer que se presentó en el servicio de urgencias del hospital para ser atendida, la cual presentaba una fuerte estado de ebriedad y que un momento dado habría comenzado a mostrarse agresiva con los empleados del centro, a los que llegó a insultar y amenazar en reiteradas ocasiones.

Cuando el denunciante intento mediar con la responsable, esta, tras agarrarlo, le propinó un golpe en la cara que le causó heridas leves.

Tras su identificación, la agresora fue detenida por los agentes de la Policía Nacional, siendo condenada por la autoridad judicial a la pena de 6 meses de prisión como autora de un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Es importante recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial son consideradas como delito de atentado contra la autoridad, según viene recogido en el Código Penal.

Además, la Policía Nacional cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario, en permanente contacto con colectivos sanitarios para el asesoramiento y colaboración necesaria en medidas de autoprotección.