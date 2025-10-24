Rubio se afianza en la alcaldía de Cieza y encarrila las Cuentas tras fracasar la moción de censura

El alcalde de Cieza, el popular Tomás Rubio, ha sorteado la moción de censura que pendía sobre su mandato durante el último mes. Treinta ... días después de perder una cuestión de confianza, forzada tras el rechazo de PSOE y Vox a los Presupuestos Municipales de 2025, el regidor conserva su cargo y reafirma su liderazgo gracias a la falta de acuerdo entre sus adversarios políticos. Pese a que en los últimos meses han pedido reiteradamente su dimisión, finalmente PSOE y Vox no han utilizado el mecanismo legal para desalojarlo de la alcaldía.

El plazo expiró a las cero horas del jueves sin pacto entre los nueve concejales socialistas y los tres ediles de la formación de Santiago Abascal. Ello deja los Presupuestos del Ayuntamiento ciezano automáticamente aprobados de forma provisional, a la espera del trámite de exposición pública de quince días. El PSOE ya ha anunciado que presentará alegaciones, lo que podría atrasar la aprobación definitiva al menos un mes más. En declaraciones a LA VERDAD, Rubio se mostró satisfecho por el desenlace. Aseguró que pronto «podremos ejecutar proyectos esenciales para Cieza, como el arreglo de la tubería que lleva el agua hasta Ascoy; el asfaltado de la T-1, una de las vías más utilizadas por los agricultores ciezanos; el cambio de alumbrado de todos los colegios y edificios públicos; el acabado del parking de Santa Clara; y asignar presupuestos para acometer todas las pequeñas obras que son necesarias para el bienestar de los vecinos». El traslado de la comisaría a la antigua Lonja, la peatonalización del Paseo y la construcción del colector de Ascoy «son otras obras que se iniciarán pronto, aunque no están sujetas al Presupuesto», dijo Rubio.

El primer edil popular tiende la mano a los de Abascal y argumenta que «Cieza votó ampliamente a la derecha en 2023»

El alcalde aprovechó la oportunidad para tender la mano a Vox. «Nosotros no podemos ir de la mano de un PSOE, el de Cieza, que es igual que el PSOE de Murcia y el PSOE de Madrid, pero sí podemos estar en sintonía con Vox, porque no hay que olvidar que, en 2023, Cieza votó ampliamente a la derecha, dándole una mayoría de 12 concejales frente a los 9 que obtuvo el PSOE», argumentó.

Derrotas en los plenos

La supervivencia del alcalde popular pone fin, por ahora, a otro capítulo turbulento de una legislatura que pasará a la historia como una de las más inestables de la Democracia en Cieza. Hay que recordar que Rubio alcanzó la alcaldía tras un pacto con Vox que el propio regidor rompió de manera unilateral nueve meses después. Desde entonces, los plenos se han transformado en un campo de batalla, con cada votación convertida en una cuestión de supervivencia política. PSOE y Vox han votado juntos contra la mayoría de las propuestas del ejecutivo local y han bloqueado proyectos e inversiones.

El equipo de gobierno acusa a la oposición de actuar con fines destructivos. «No les interesa el bien de los ciezanos, porque siempre han votado en contra de todo para dar la imagen de que nada funciona y de que la ciudad está peor que nunca». Los socialistas responden que el primer edil «no saber negociar, no es consciente de que está gobernando en minoría y actúa con prepotencia de manera sistemática».