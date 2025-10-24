La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Rubio (d) recibe el aplauso de los concejales del PP en un Pleno en septiembre. Andrés Molina/ AGM

Rubio se afianza en la alcaldía de Cieza y encarrila las Cuentas tras fracasar la moción de censura

PSOE y Vox agotan el plazo para echar al regidor, que supera la crisis abierta tras perder la cuestión de confianza y desbloquea el Presupuesto de 2025

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:35

Comenta

El alcalde de Cieza, el popular Tomás Rubio, ha sorteado la moción de censura que pendía sobre su mandato durante el último mes. Treinta ... días después de perder una cuestión de confianza, forzada tras el rechazo de PSOE y Vox a los Presupuestos Municipales de 2025, el regidor conserva su cargo y reafirma su liderazgo gracias a la falta de acuerdo entre sus adversarios políticos. Pese a que en los últimos meses han pedido reiteradamente su dimisión, finalmente PSOE y Vox no han utilizado el mecanismo legal para desalojarlo de la alcaldía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  6. 6

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina
  10. 10

    La Comunidad renueva tras más de 20 años la ley regional del Voluntariado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rubio se afianza en la alcaldía de Cieza y encarrila las Cuentas tras fracasar la moción de censura

Rubio se afianza en la alcaldía de Cieza y encarrila las Cuentas tras fracasar la moción de censura