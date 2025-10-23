Tomás Rubio esquiva la moción de censura y reafirma su liderazgo al frente del Ayuntamiento de Cieza aprobando los presupuestos PSOE y Vox no han aprovechado el plazo de un mes del que gozaban para desalojar al regidor después de que este perdiera la cuestión de confianza ligada a las cuentas locales

Claudio Caballero Jueves, 23 de octubre 2025, 07:27

El alcalde de Cieza, el popular Tomás Rubio, ha sorteado la moción de censura que pendía sobre su mandato durante el último mes. Treinta días después de perder una cuestión de confianza, forzada tras el rechazo de PP y Vox a los presupuestos municipales de 2025, el regidor conserva su cargo y reafirma su liderazgo gracias a la falta de acuerdo entre sus adversarios políticos, que pese a que en los últimos meses han pedido reiteradamente su dimisión, finalmente no han utilizado el mecanismo que les brindaba la Constitución para desalojarlo de la alcaldía. El plazo expiró a las cero horas de este jueves sin pacto entre los nueve concejales socialistas y los tres ediles de Vox, lo que deja los presupuestos automáticamente aprobados de forma provisional y a la espera del trámite de exposición pública de quince días. El PSOE ya ha anunciado que presentará alegaciones, lo que podría atrasar la aprobación definitiva al menos un mes más.

Rubio celebró el desenlace con tono de alivio, ya que, según dijo «muy pronto podremos ejecutar proyectos esenciales para Cieza, como el colector de Ascoy, el traslado de la comisaría a la antigua Lonja o la peatonalización del Paseo», afirmó, reivindicando la utilidad de sus primeros presupuestos desde que fuera nombrado alcalde en 2023.

Desde la oposición, el PSOE, a través de su portavoz, Antonio Martínez Real, denunció que las cuentas «llegan cuando el año está prácticamente terminado» y que el proceso «demuestra la falta de planificación y transparencia del gobierno local». El dirigente socialista acusó al alcalde de usar la cuestión de confianza «como arma política» y adelantó que su grupo presentará alegaciones por «errores técnicos graves» en el documento económico. Vox optó por el silencio y evitó pronunciarse tras el fracaso de la maniobra que podría haber desalojado a Rubio del poder.

La supervivencia del alcalde popular pone fin, por ahora, a otro capítulo turbulento de una legislatura que pasará a la historia como una de las más inestables de la Democracia en Cieza. Hay que recordar que Rubio alcanzó la alcaldía tras un pacto con Vox que rompió de manera unilateral nueve meses después. Desde entonces, los plenos se han transformado en un campo de batalla donde cada votación se convierte en una auténtica supervivencia política, con PSOE y Vox votando juntos contra la mayoría de las propuestas del ejecutivo local y bloqueando proyectos e inversiones.

El equipo de Gobierno viene acusando de este devenir a la oposición por actuar con fines destructivos. «No les interesa el bien de los ciezanos, porque siempre han votado en contra de todo para dar la imagen de que nada funciona y de que la ciudad está peor que nunca». Por el contrario, desde las filas socialistas se acusa al primer edil «de no saber negociar y de no ser consciente de que está gobernando en minoría, actuando con prepotencia de manera sistemática».

