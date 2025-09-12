McDonald's abre su primer restaurante en Cieza, que generará 45 empleos

LA VERDAD Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

McDonald's, la marca del sector de la restauración en España, inauguró su primer restaurante en Cieza y continúa así con su plan de expansión en España, alcanzando los 21 establecimientos en la Región de Murcia. Ubicado en el parque comercial y de ocio Los Olivos, a las afueras de la localidad ciezana, esta apertura permitirá la creación de 45 puestos de trabajo. El acto de inauguración contó con la presencia institucional de una delegación del Consistorio de Cieza encabezada por el alcalde, Tomás Antonio Rubio Carrillo.

El nuevo restaurante cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y dispone de terraza, kioscos digitales, servicio a mesa, McAuto, productos McCafé y zona de juegos infantiles.

La franquiciada de Mc Donald's, Carolina Mediero, apuntó que «como franquiciada, la apertura de este restaurante en Cieza tiene un significado muy especial. Con esta inauguración, no sólo seguimos consolidando la presencia de McDonald's en Murcia, sino que también creamos más de 40 nuevos puestos de trabajo que suponen una oportunidad para muchas familias ciezanas de la zona, a las que también agradecemos su confianza en nosotros para su desarrollo profesional. Este proyecto es una muestra clara de nuestra voluntad de contribuir al desarrollo de la localidad y de ofrecer a los vecinos un espacio en el que puedan disfrutar de la mejor experiencia posible».

Por su parte, el director de Restaurantes de McDonald's en España, Ángel Castillo, señaló que «con este nuevo establecimiento damos un paso más en el ambicioso plan de expansión de McDonald's en Murcia. Alcanzar los 21 restaurantes en esta comunidad es el resultado de muchos años de trabajo y confianza en un territorio donde queremos seguir creciendo. Lo haremos, como siempre, comprometidos con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos».