La incorporación de la nueva edil del PP desata la polémica en Cieza El equipo de gobierno sostiene que Joaquina Rojas ha solicitado incorporarse como no adscrita para sustituir a la fallecida Amparo Pino

Claudio Caballero Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cieza, María Turpín, ha lamentado la actitud de Joaquina Rojas Pérez, la persona que tomará posesión como concejala en sustitución de la fallecida Amparo Pino, después de que esta, según Turpín, haya comunicado su intención de recoger su acta pero sin integrarse en el grupo municipal popular, es decir, pasar directamente a la oposición como concejala no adscrita.

La futura concejala ciezana, que tomará posesión de su cargo en el próximo pleno de carácter ordinario del mes de noviembre, negó sin embargo, a preguntas de LA VERDAD, que haya comunicado su intención de integrarse como edil no adscrita.

«Esta mujer ha comunicado su intención de irse al grupo mixto. No va a ser concejal del Partido Popular», afirmó María Turpín. La portavoz quiso recordar la figura de Amparo Pino, de quien destacó su «lealtad y compromiso con el partido», y expresó su pesar por el contraste entre ambas situaciones.

«Amparo era una mujer de partido, honesta y trabajadora. Ahora su sustituta entra gracias al PP, pero ya ha dicho que no se quedará. Si no le gusta el partido por el que entra, lo correcto sería renunciar al acta», señaló Turpín, quien añadió que al partido «le parece una vergüenza utilizar unas siglas para entrar y luego ir en contra de ellas».

Turpín también se refirió a las condiciones económicas del cargo. Dijo que va a cobrar «unos 8.000 euros al año. Yo me pregunto si haría lo mismo si no cobrara nada. Es tremendo que haya gente que se queda cobrando mientras ataca al partido que le ha permitido entrar».

Finalmente, la portavoz popular subrayó que el equipo de gobierno mantiene la mano tendida a Rojas Pérez, tal como le manifestó el alcalde, «para integrarse y trabajar conjuntamente», aunque hizo hincapié en que la decisión de la nueva edil «no va en esa dirección».

Rojas Pérez, lo niega

LA VERDAD se puso en contacto este pasado lunes con Joaquina Rojas Pérez, quien negó haber manifestado, por el momento, su intención de incorporarse al grupo mixto como concejal no adscrita. Al ser preguntada sobre si finalmente lo hará, remitió a este periódico a su asesor, el anterior secretario municipal, aunque no facilitó ningún medio de contacto con él pese a habérsele solicitado en reiteradas ocasiones.