Un agente de la Policía Local de Cieza, en una imagen de archivo.

Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza

Las ahora detenidas también golpearon a los agentes de la Policía Local que acudieron al SUAP del municipio para intervenir

E.P.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:32

Dos mujeres fueron detenidas este martes por la noche tras protagonizar un altercado en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza que se saldó con siete personas lesionadas, entre ellos sanitarios y agentes de la Policía Local.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil consultadas, a las dos arrestadas, que pasarán a disposición judicial previsiblemente este jueves, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

Al parecer, las dos mujeres acudieron al SUAP y allí protagonizaron un altercado que incluyó agresiones a un médico, un celador y un vigilante de seguridad, quienes resultaron heridos, ninguno de gravedad.

Al lugar se desplazaron de inmediato dos patrullas de la Policía Local con cuatro agentes que también sufrieron heridas --de carácter leve-- por parte de las dos mujeres, quienes finalmente fueron arrestadas como presuntas autoras de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

Cabe destacar que se trata de la segunda agresión a personal sanitario en lo que va de semana, después de que una mujer golpease en la cara a un médico en el servicio de Urgencias del hospital del Molina.

