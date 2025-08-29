Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza La víctima fue reconocida por el agresor como hijo de un policía local cuando se dirigía a su casa desde la zona joven instalada con motivo de las fiestas patronales

La Policía Local de Cieza detuvo a un joven de 20 años tras arremeter contra un menor al que amedrentó, robo y azuzó el perro que le acompañaba para que le mordiera. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves, cuando el menor abandonó la zona joven que el Ayuntamiento instala en el campo municipal de La Era con motivo de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé.

El presunto agresor, que pese a su juventud ostenta un amplio historial delictivo, reconoció al chico por ser hijo de un policía local de la localidad. Tras reiterarle esta condición, lo atemorizó, le robó 40 euros y le lanzó el perro con el que iba, llegando a morderle. Tras conocer lo sucedido, policías de paisano localizaron al presunto delincuente en la esquina del Convento, donde se encontraba en compañía de otros familiares. Estos solicitaron ayuda a otros compañeros a través del sistema de comunicación radiada, quienes de inmediato se trasladaron al lugar y procedieron al arresto.

En ese momento, los allegados del detenido comenzaron a increpar a los agentes refiriéndoles toda clase de insultos y amenazas. El joven se encontraba en situación de 'busca y captura' por diferentes causas, entre ellas un presunto delito de violencia de género.

Se da la circunstancia de que el arrestado pertenece a un conocido clan de la localidad con amplios historiales delictivos, protagonizados incluso estando dentro de prisión. En este sentido, en 2012, asociaciones vascas solicitaron que uno de sus tíos fuera apartado de los módulos que compartía con varios miembros de ETA en una prisión de la Región. Al parecer, las provocaciones hacia los etarras eran continuas.

Temas

Cieza