La edil de Cultura y el presidente de la Hermandad de San Bartolomé. C. C.

Una decena de actos enriquecerán en Cieza las fiestas del Escudo 'La Invasión'

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Las fiestas del Escudo 'La Invasión' de Cieza celebran su medio año festero con un completo calendario de actividades. Fueron presentadas este jueves por la concejala de Cultura, María Turpín, y el presidente de la Hermandad de San Bartolomé, Cristóbal Herrera. Comienzan el próximo jueves 17 con el II Concierto de Marchas Festeras y con la recreación histórica de la expulsión de los moriscos del Valle de Ricote en Ojós. El domingo 19 tendrá lugar la IV Carrera Solidaria de Patos de Goma 'Chito Patada'.

El jueves 23 se celebrará el nombramiento de la Abanderada de la Kábila Andelma. Del 24 al 26, la plaza de España acogerá un mercadillo medieval y el sábado 25 será el día grande con actividades desde las 11 de la mañana.

Por la tarde, tendrá lugar un pasacalles de Kábilas y Mesnadas, seguido del acto de nombramiento de cargos festeros en el Teatro Capitol a las 19.30 horas.

