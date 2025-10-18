La dana desata el miedo a la rambla de Agua Amarga entre los agricultores de Cieza

La dana 'Alice' ha reactivado la preocupación de los agricultores de Cieza por los daños que origina la rambla de Agua Amarga. Este cauce se ... ha convertido en uno de los principales puntos de riesgo del municipio en los episodios de lluvias torrenciales. Atraviesa de norte a sur una de las zonas agrícolas más productivas de la Vega Alta, y provoca importantes perjuicios materiales y económicos en las explotaciones frutícolas y en las infraestructuras rurales.

Agua Amarga nace en la Sierra de la Cabeza del Asno, en el límite entre la Región de Murcia Murcia y Castilla-La Mancha, y desemboca en el río Segura, unos tres kilómetros aguas arriba del casco urbano. Cuando hay precipitaciones intensas, la rambla se transforma en un torrente que rompe diques, arrastra los puentes provisionales y arruina las tierras de cultivo colindantes.

El responsable de Agricultura de UPA en la Región, el ciezano Antonio Moreno, explicó que «esta rambla recoge agua de una amplia zona en la sierra de La Cabeza, y cuando llega a la Vega del Segura genera daños importantes claramente visibles». El productor añade que «la sierra de la Cabeza del Asno está en pleno corredor de tormentas entre la localidad albeceteña de Hellín y Cieza, y las nubes encauzan casi toda la precipitación a través de esta rambla, en la que no existen tanques de tormentas en todo su recorrido».

'Autovía del Melocotón'

Los agricultores ciezanos de esta zona llevan décadas reclamando una actuación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para controlar el cauce y mitigar los efectos de las avenidas, aunque denuncian que las intervenciones no terminan de llegar.

Según manifestó a LA VERDAD Juan Luis Piñera, portavoz del sindicato COAG en la Vega Alta, «no se puede permitir que cada vez que llueve fuerte haya que cortar la que nosotros denominados 'autovía del Melocotón', además de otras vías rurales como la comarcal B-19. Es necesaria una actuación contundente y definitiva», dijo Piñera. Este diario solicitó información a la CHS sobre este asunto, pero no hubo respuesta.

Además de la Rambla de Agua Amarga, otras zonas rurales del municipio de Cieza, como el entorno del río Segura y las ramblas del Judío y del Moro, también presentan riesgos de inundación. Sin embargo, desde el sector agrario insisten en que la Rambla de Agua Amarga es actualmente uno de los puntos más problemáticos y en los que urgen intervenciones de prevención de inundaciones en la comarca.