La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres agricultores, junto a la rambla de Agua Amarga durante la última crecida. C. CABALLERO

La dana desata el miedo a la rambla de Agua Amarga entre los agricultores de Cieza

El torrente, que cruza la zona con más producción de fruta de hueso, daña cultivos y carreteras; los afectados piden a la CHS que actúe sobre el cauce

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:23

Comenta

La dana 'Alice' ha reactivado la preocupación de los agricultores de Cieza por los daños que origina la rambla de Agua Amarga. Este cauce se ... ha convertido en uno de los principales puntos de riesgo del municipio en los episodios de lluvias torrenciales. Atraviesa de norte a sur una de las zonas agrícolas más productivas de la Vega Alta, y provoca importantes perjuicios materiales y económicos en las explotaciones frutícolas y en las infraestructuras rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  2. 2 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  5. 5 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  10. 10 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La dana desata el miedo a la rambla de Agua Amarga entre los agricultores de Cieza

La dana desata el miedo a la rambla de Agua Amarga entre los agricultores de Cieza