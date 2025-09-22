La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tomás Rubio. LV

La cuestión de confianza al alcalde de Cieza decaerá hoy con el 'no' de PSOE y Vox

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:11

El alcalde de Cieza, el popular Tomás Rubio, se enfrenta este lunes, en un pleno convocado para las 10.30 de la mañana, a una cuestión de confianza, propuesta por él mismo y que previsiblemente perderá con los votos en contra de la oposición. Esta medida llega después de que la semana pasada decayera la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. La mayoría PSOE-Vox, con 12 concejales, se impuso a los 9 votos con los que el PP cuenta en el pleno.

Si decae la consulta, será entonces el momento de la oposición, que tendrá que presentar una moción de censura con un candidato consensuado. Por lo tanto, tendrá que haber un pacto entre PSOE y Vox con el nombre de alguno de los 12 ediles como alcaldable. Si no dan ese paso, los presupuestos serán aprobados automáticamente y el alcalde será ratificado en su cargo.

Fuentes del PSOE confirmaron que la intención es votar en contra de la cuestión de confianza y que después «se aclararán en los próximos días» los pasos a seguir. Por su parte, el portavoz de Vox, Jesús Castaño, reiteró que su grupo «jamás propiciará un gobierno del PSOE en Cieza», aunque ahora mantiene que «la falta de fiabilidad y la prepotencia para negociar, estando en minoría, unido a su ineptitud en la gestión, nos hacen replantearnos los próximos pasos».

