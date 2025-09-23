La Cruz Roja inaugura su nueva sede en Cieza

Claudio Caballero Martes, 23 de septiembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La Cruz Roja inauguró este martes en Cieza su nueva sede, que simboliza el inicio de una nueva etapa para la entidad en el municipio, ahora dirigida por su nueva presidenta, la maestra jubilada Manuela Fernández Alarcón. El acto estuvo amadrinado por la ciezana Francisca Moya del Baño, primera catedrática de la Universidad de Murcia y actual vicepresidenta autonómica de Cruz Roja, quien el próximo 1 de octubre recibirá el reconocimiento de Persona Mayor del Año por parte de la Comunidad Autónoma. Moya, acompañada por la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Sánchez, participó en la inauguración junto a la directora general de Servicios Sociales, María José de Maya, y la concejala de Servicios Sociales de Cieza, Gertrudis Juliá. Las instalaciones se encuentran en la calle Pérez Cervera, frente al colegio Santísimo Cristo del Consuelo.

Durante su intervención, Fernández destacó que «este es un espacio emblemático para todas las personas que formamos parte de esta organización humanitaria, pues simboliza un salto adelante en infraestructuras sociales, atención a la diversidad y cercanía con la ciudadanía». Añadió además que «este nuevo local, adaptado a nuestras necesidades, funcional y sostenible, se convertirá en un espacio de referencia municipal y regional para afrontar nuestros retos actuales de inclusión, protección a la infancia y respuesta ante situaciones de extrema vulnerabilidad».

Actualmente, Cruz Roja en Cieza cuenta con un equipo de 95 personas voluntarias activas, que en el último año han sumado más de 900 horas de participación solidaria. Su labor se centra en cubrir necesidades básicas de familias en situación de grave dificultad económica, como alimentación, vivienda, suministros, ayudas farmacéuticas, higiene y material escolar. Además, la entidad desempeña un papel clave en la atención a personas inmigrantes, para lo cual la nueva sede incorpora aulas de enseñanza de español y sesiones informativas sobre derechos, deberes y recursos locales, así como orientación legal, y coordinación con los servicios de salud, educación y empleo.

Oferta formativa y programas de empleo

El aula abrirá sus puertas con una amplia programación dirigida tanto a la población en general como a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. En breve se impartirán los cursos 'Actuación del celador en los servicios de urgencias' y 'Cuidados auxiliares básicos en enfermería', además de talleres de Primeros Auxilios, Desfibrilación semiautomática, clases de español para extranjeros, apoyo escolar para niños y actividades de acompañamiento para personas en extrema vulnerabilidad.

Asimismo, el aula será punto de referencia para el programa de Empleo, que ofrecerá orientación y formación adaptada a las necesidades de cada participante. Entre las acciones previstas figuran entrenamientos en habilidades personales y sociales, así como cursos vinculados a la inserción laboral en sectores como carretillero, manipulación de alimentos, limpieza o logística de almacén.