La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cieza acoge una nueva edición de la Semana de Cine Mágiko

Tendrá lugar en el patio del Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, recuperando el formato de cine de verano al aire libre

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:55

El Cine Club La Linterna Mágika y el Club Atalaya celebrarán, del domingo 17 al viernes 22 de agosto, la trigésimo cuarta edición de la Semana de Cine Mágiko. El evento tendrá lugar en el patio del Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, recuperando el formato de cine de verano al aire libre.

La programación comenzará el domingo 17 con la proyección de La quimera de oro de Charles Chaplin, restaurada en 4K con motivo de su centenario. El lunes 18 se exhibirá Sirât, dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López. El martes 19 se proyectará Aún estoy aquí, de Walter Salles, con la actriz Fernanda Torres.

Como novedad en esta edición, el miércoles 20 se ofrecerá una película destinada al público infantil: Misión Panda en África. El jueves 21 se cerrará el ciclo de largometrajes con Una quinta portuguesa, dirigida por Avelina Prat y protagonizada por María de Medeiros.

El viernes 22, la Banda Municipal de Música de Cieza ofrecerá el concierto Notas de película: un viaje cinematográfico a través de la música, que combinará interpretaciones en directo con proyecciones.

El precio de las entradas será de 5 euros por sesión. También se pondrán a la venta abonos de 15 euros que incluyen cuatro de las cinco proyecciones (excepto la infantil) y no incluyen el concierto. Todas las proyecciones darán comienzo a las 21:45 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
  2. 2 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  3. 3 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  5. 5 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  6. 6 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  7. 7 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  8. 8 Estos son los supermercados y las tiendas de la Región de Murcia que abren el 15 de agosto
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 14 de agosto de 2025
  10. 10 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cieza acoge una nueva edición de la Semana de Cine Mágiko

Cieza acoge una nueva edición de la Semana de Cine Mágiko