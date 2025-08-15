Cieza acoge una nueva edición de la Semana de Cine Mágiko Tendrá lugar en el patio del Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, recuperando el formato de cine de verano al aire libre

Claudio Caballero Viernes, 15 de agosto 2025, 15:55

El Cine Club La Linterna Mágika y el Club Atalaya celebrarán, del domingo 17 al viernes 22 de agosto, la trigésimo cuarta edición de la Semana de Cine Mágiko. El evento tendrá lugar en el patio del Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, recuperando el formato de cine de verano al aire libre.

La programación comenzará el domingo 17 con la proyección de La quimera de oro de Charles Chaplin, restaurada en 4K con motivo de su centenario. El lunes 18 se exhibirá Sirât, dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López. El martes 19 se proyectará Aún estoy aquí, de Walter Salles, con la actriz Fernanda Torres.

Como novedad en esta edición, el miércoles 20 se ofrecerá una película destinada al público infantil: Misión Panda en África. El jueves 21 se cerrará el ciclo de largometrajes con Una quinta portuguesa, dirigida por Avelina Prat y protagonizada por María de Medeiros.

El viernes 22, la Banda Municipal de Música de Cieza ofrecerá el concierto Notas de película: un viaje cinematográfico a través de la música, que combinará interpretaciones en directo con proyecciones.

El precio de las entradas será de 5 euros por sesión. También se pondrán a la venta abonos de 15 euros que incluyen cuatro de las cinco proyecciones (excepto la infantil) y no incluyen el concierto. Todas las proyecciones darán comienzo a las 21:45 horas.

