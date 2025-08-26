El Centro de Restauración de la Comunidad rehabilita la imagen del Cristo del Consuelo de Cieza La imagen participará en noviembre en la Magna Procesión del Año Santo de la Esperanza organizada por la Diócesis de Cartagena

El director general de Patrimonio Cultura, Patricio Sánchez, contempla el trabajo que se realiza en el Centro de Restauración sobre la imagen del Cristo del Consuelo.

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 12:20

El Cristo del Consuelo, una de las imágenes más representativas del patrimonio devocional de Cieza, ultima su restauración integral en el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM), dependiente de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes.

La talla es uno de los mejores exponentes nacionales de la llamada 'escultura ligera', realizada con materiales como el cartón para facilitar su uso en procesiones y actos litúrgicos. Su restauración no solo corresponde a criterios técnicos de conservación, «sino también al profundo valor simbólico y emocional que la imagen tiene para Cieza», apuntó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

Esta intervención, respetuosa con su naturaleza original, permite que la imagen esté preparada para participar el próximo 15 de noviembre en la Magna Procesión convocada por la Diócesis de Cartagena con motivo del Año Santo de la Esperanza.

Tras su rehabilitación, la obra ocupa su lugar protagonista en el cortejo religioso que procesiona por las calles de la capital murciana, junto a otras imágenes que también pasaron por los talleres del centro en años recientes. Entre ellas destacan la Virgen de los Dolores de Águilas, el Cristo de la Esperanza de Murcia, el Resucitado de Cartagena o la Virgen de la Esperanza de Calasparra.

Este evento permitió subrayar «el trabajo que realiza el CRRM en la preservación del patrimonio cultural regional, en colaboración con cofradías, parroquias y entidades custodias de estas piezas tan significativas para la identidad local», aseguró Patricio Sánchez.

La Magna Procesión ofrece una oportunidad excepcional de contemplar, en todo su esplendor, un conjunto escultórico de alto valor artístico y religioso, con obras de artistas murcianos o afincados en Murcia de la talla de Francisco Salzillo, Roque López, Sánchez Lozano, González Moreno y Hernández Navarro.