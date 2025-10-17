Cáritas muestra en Cieza la otra cara del trabajo en el campo Una exposición recoge la realidad de muchos temporeros, que residen en viviendas mal acondicionadas

El inicio de la temporada de recolección de fruta de hueso en la Vega Alta lleva consigo el retorno de una imagen que jamás se debería ver. Cuando el invierno va llegando a su fin y el campo comienza a precisar de mano de obra, centenares de temporeros, deseosos de encontrar un puesto de trabajo, se hacinan en los extrarradios de la ciudad de Cieza. Lo hacen malviviendo en viejas casas y almacenes abandonados, la mayoría de ellos en un estado ruinoso, algunos hasta sin techumbre.

Para dar a conocer esta triste realidad, Cáritas Diócesis de Cartagena presentó ayer en Cieza la exposición fotográfica 'Entre plásticos, el hogar se inventa cada día', que nace con el propósito de dar visibilidad a las condiciones de vida a través de una serie de imágenes con las que se invita al público a adentrarse en el día a día de estos 'hogares invisibles'. Hay instantáneas al amanecer, del lugar donde se cocina, donde se lava la ropa y donde se descansa tras la jornada. «Cada fotografía abre una puerta simbólica a un espacio donde, pese a la falta de recursos, resiste la dignidad y el esfuerzo de quienes sostienen con su trabajo gran parte de nuestra economía agrícola», señalaron los organizadores del evento.

La exposición se enmarca en la campaña de sensibilización e incidencia 'La Cruz de Cristo Duerme Entre Plásticos' con la que Cáritas «quiere reflexionar sobre la vulneración de derechos de las personas migrantes que participan en el desarrollo de la economía local y regional como trabajadores del campo». El director de Cáritas en la Región de Murcia, José Antonio Planes Valero, quiere darle la vuelta a esta situación y se ha propuesto que las ciudades de la Región y en concreto Cieza «se muestre como una verdadera sociedad de acogida ante la campaña agrícola 2026, a través de una respuesta colaborativa y coordinada de la Administración Pública, el tejido empresarial, los Sindicatos y las entidades del Tercer Sector». El director regional se ofreció a que Cáritas participe en una mesa de trabajo liderada por el Ayuntamiento de Cieza, que aborde temas antes del inicio de las tareas de aclareo de los árboles en floración.

El director de la organización en Cieza, José María Martínez Palazón, reconoció «la trayectoria y el esfuerzo de voluntarios y trabajadores de la organización eclesial en el acompañamiento de la cruda realidad de las personas temporeras». Durante los meses que permanecen en el municipio, las personas reciben ayuda básica, información y orientación por parte de Cáritas; así como apoyo en temas relacionados con la vivienda, la salud y los derechos laborales.

La exposición de fotografías 'Entre plásticos, el hogar se inventa cada día' se exhibe en el interior del templo de la parroquia San José Obrero hasta el jueves 23 de octubre. Cada semana recorrerá un barrio de Cieza.