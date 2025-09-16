La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Amparo Pino

Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino

Hace tan solo una semana le diagnosticaron cáncer de páncreas

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:39

La concejala de Igualdad, Mayores, Mujer y Discapacidad del Ayuntamiento de Cieza, Amparo Pino, falleció este martes tras serle diagnosticado un cáncer de páncreas hace apenas una semana, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

Vinculada al Partido Popular durante toda su trayectoria política, Pino asumió responsabilidades de gobierno en 2023, destacando por su compromiso con la inclusión y el bienestar de los colectivos más vulnerables, especialmente las personas con discapacidad.

La noticia fue comunicada públicamente por el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, a través de sus redes sociales, donde expresó su pesar por la pérdida de «una persona entregada, cercana y siempre dispuesta a dar lo mejor por Cieza». En su mensaje, Rubio destacó la «huella imborrable» que deja Pino en el municipio y envió un mensaje de apoyo a su familia y seres queridos.

PSOE y Vox han mostrado su consternación ante el fallecimiento de una figura que, en poco tiempo, se convirtió en referente de humanidad, alegría y dedicación al servicio público. El comunicado íntegro del alcalde es el siguiente:

«Hoy nos invade una profunda tristeza. Hemos perdido a nuestra compañera y amiga Amparo Pino, una persona entregada, cercana y siempre dispuesta a dar lo mejor por Cieza. Su forma de trabajar, su alegría y su humanidad dejan una huella imborrable en todos los que compartimos con ella tantas horas de esfuerzo e ilusión de trabajo por nuestro municipio y de manera especial a favor de los más vulnerables, de la inclusión, los mayores, las mujeres y personas con discapacidad.

En nombre de todo el equipo de gobierno y en el mío propio, quiero enviar un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos tan dolorosos. Descansa en paz, querida Amparo. La familia del Partido Popular pierde uno de sus pilares. Siempre te recordaremos».

