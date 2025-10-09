La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El científico Adrián Krainer, este miércoles en el Auditorio Regional de Murcia, donde se celebra el II Congreso Iberoamericano de Genética Médica y Genética Genómica. Nacho García

El científico que ha salvado a miles de niños afectados por una enfermedad rara: «Podemos prevenir incluso el inicio de los síntomas»

Adrián Krainer, investigador del Laboratorio Cold Spring Harbor de Estados Unidos, hace balance en Murcia del impacto de su tratamiento frente a la atrofia muscular espinal, que abre una puerta de esperanza también a afectados por otros síndromes de origen genético

Javier Pérez Parra

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:21

Hasta hace apenas ocho años, los niños que nacían con la forma más grave de atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad rara que afecta a ... una de cada 10.000 personas, tenían una expectativa de vida de apenas un año. Como mucho, dos. Un fallo genético dañaba sus neuronas motoras, limitando la movilidad y condenando al paciente a una muerte inevitable. Pero la historia de la AME cambió a finales de 2016, cuando la FDA (la agencia reguladora de los medicamentos en Estados Unidos) aprobó la comercialización del nusinersén, un fármaco desarrollado a partir de las investigaciones del bioquímico uruguayo Adrián Krainer en el Laboratorio Cold Spring Harbor, en el estado de Nueva York. En 2017, el nusinersén llegó a Europa, y desde entonces miles de niños nacidos con la alteración genética que causa la atrofia muscular espinal viven gracias a este enorme hallazgo.

