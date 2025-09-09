La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Antonio Guerrero, este lunes a su llegada al Centro Regional de Hemodonación junto a Peter Smethurst. Les recibió el investigador José Rivera. Vicente Vicéns / AGM

Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas

El bioquímico José Antonio Guerrero se incorpora este lunes a su nuevo destino tras recorrer los cerca de 2.200 kilómetros que separan Murcia de la prestigiosa universidad británica, donde ha desarrollado su actividad en los últimos 15 años

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:35

El bioquímico murciano José Antonio Guerrero dejó el pasado 20 de agosto la nublada y lluviosa Cambridge, en Reino Unido, para recorrer en bicicleta los ... cerca de 2.200 kilómetros que separan la prestigiosa universidad británica, en la que ha desarrollado su actividad investigadora durante los últimos 15 años, de su nuevo destino: el Centro Regional de Hemodonación, en la soleada Murcia. Lo cierto, si embargo, es que la lluvia le ha acompañado hasta la última pedalada. Tras sortear una tromba de agua a la altura de Orihuela, Guerrero llegó este lunes, pasadas las siete de la tarde, al Centro Regional junto con el también científico Peter Smethurst, quien le ha acompañado en esta aventura.

