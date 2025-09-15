La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Instalaciones de un pozo de riego entre la diputación cartagenera de La Puebla y San Javier, en una fotografía tomada el viernes. Pablo Sánchez/ AGM

La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Niega cinco 'pinchazos' en la cuenca del Mar Menor para regadío, ganadería y campos de golf, mientras ultima la nueva ordenación del uso de los acuíferos

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:11

El control exhaustivo de las extracciones de aguas subterráneas para el riego de cultivos en el Campo de Cartagena es una de las principales ... medidas adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para atajar la contaminación de los acuíferos del entorno del Mar Menor por nitratos y fosfatos. Se trata de una carga química que llega al Mar Menor por la conexión de esas masas hidráulicas con la laguna, a distintas profundidades.

