La CHS rebaja a la mitad las restricciones a los regantes del Segura tras ganar los embalses casi 100 hm³ La CHS mantendrá recortes del 22% y del 33% a los regadíos tradicionales y no tradicionales de la cuenca, medida que estará en vigor al menos hasta después del verano

Alberto Sánchez Martes, 25 de marzo 2025, 13:03 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Las lluvias han traído buenas noticias para los regantes que dependen de los recursos propios de la cuenca del Segura. La Comisión de Desembalses de la demarcación levantina se ha reunido este martes para aprobar la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura que rebaja las restricciones a los regadíos de las vegas del cauce principal, una medida esperada por los usuarios de la cuenca tras el aumento en casi cien hectómetros cúbicos de las reservas de los embalses. Las nuevas limitaciones para el regadío tradicional serán del 22% (antes tenían un 40%) y para el no tradicional del 33% (antes 57%). «Se trata de una reducción significativa y motivada por el episodio de lluvias que ha mejorado las aportaciones», explicó antes de la reunión el presidente de la CHS, Mario Urrea.

El dirigente del organismo de cuenca también advirtió que esta medida es «revisable». La cuenca abandonará a principios de abril las alertas en los indicadores de escasez de recursos y de sequía, «pero me gustaría lanzar un mensaje de prudencia, no vayamos a equivocarnos, porque lo que hoy planteamos en la revisión de esos desembalses es para ultimar el año hidrológico». Es decir, Urrea quiere que la cuenca llegue a otoño almacenando 60 hm³ en su cabecera, para evitar sustos de cara al tramo final de 2025. «Es un volumen no muy alto y con cualquier desviación que se pueda producir, pues nos afecta», reconoció el presidente de la Confederación, ya que se quiere evitar que las presas de la Fuensanta y el Cenajo lleguen al temido umbral de 'embalse muerto', como casi ocurre hace unos meses.

La CHS también prevé en abril eliminar todas las restricciones a los usuarios de abastecimiento de la margen derecha del río Segura (comarca del Noroeste, norte de Lorca y parte de Almería), es decir, a los regantes, ganaderos y aquellos titulares de pozos que mantienen a día de un recorte del 25% en sus concesiones de agua. Urrea no espera para abril episodios de lluvias importantes, por lo que se descartaría a corto plazo eliminar también todos los recortes en vigor en la cuenca, también para poder solventar con más margen la llegada del verano. Los últimos temporales han traído lluvias generalizadas en toda la cuenca, «pero nos habría gustado que se hubiesen focalizado más en la cabecera», remarcó dirigente, quien prevé que las nuevas restricciones se mantengan al menos hasta septiembre.

La Confederación ha tenido que desembalsar de forma extraordinaria cinco pantanos de la cuenca (Argos, Ojós, La Cierva, Alfonso XIII y Santomera) por las aportaciones de agua que han recibido a consecuencia de las lluvias. En estos momentos, solo Alfonso XIII continúa aliviando un volumen de agua por encima de lo normal, mientras que los demás mantienen el desagüe para caudal ecológico.

El presidente ha loado el comportamiento de los regantes, que «en la mayoría de los casos se han ajustado a las restricciones». Sí es verdad que la CHS tiene abiertos varios expedientes sancionadores por sobrepasar el consumo de agua autorizado para riego, pero casi todos con de carácter leve, salvo uno «que tiene la calificación de menos grave con una sanción económica que podría ser más elevada», reconoció Urrea.

Urrea ve viable el nivel 1 en el Trasvase

El Trasvase Tajo-Segura sigue a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica revele sus intenciones para con las reglas de explotación del acueducto. El próximo año el caudal ecológico del Tajo deberá subir un escalón más (a 8 m³/segundo), por lo que se hará inevitable actualizar los envíos que se realizan al Levante para riego y abastecimiento, que podrían recortarse en el entorno de los cien hectómetros anuales. Mario Urrea cree que llegar al nivel 1 en el sistema de explotación del Trasvase (60 hectómetros al mes) «es un escenario que se puede producir» dadas las lluvias que han caído en la cabecera del Tajo, que están llenando los embalses de Entrepeñas y Buendía «como no se veía en muchísimas décadas».

Urrea pide a la Comunidad y los ayuntamientos "adecuar la ordenación urbana" a los mapas inundables y de riadas La CHS está en plena consulta pública tras la revisión de los mapas de zonas de flujo preferente en el tronco principal del Segura y prevé, como anunció este martes su presidente Mario Urrea, realizar en verano la siguiente fase de los planes de gestión de riesgos de inundación con la publicación, mediante consulta pública, de los mapas que incluirán a Lorca. El municipio quedó fuera "porque estábamos ultimando los modelos hidráulicos más ajustados a la realidad", motivo por el que no apareció este territorio en la cartografía de riadas publicada la semana pasada. Por el momento, la nueva superficie afectada abarcaría 750 hectáreas en la Comunidad. Urrea, al respecto, no quiso perder la ocasión en hacer un llamamiento a la Comunidad y los ayuntamientos de la Región de Murcia para que culminen con "la adecuación de la ordenación urbana" a las zonas de flujo preferente y los mapas de zonas inundables de la cuenca del Segura. Cuando finalice el trámite para las nuevas superficies donde se han detectado riesgo de avenidas, estas se incluirán en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. "Esos mapas están en permanente revisión porque cada vez pretendemos hacerlos más ajustado a los últimos modelos hidráulicos que vamos desarrollando y a la mejor cartografía que disponemos en cada momento", concluyó Urrea.

Con las reglas de explotación pendientes, en el momento en el que entren en vigor «cambiarían los volúmenes potencialmente trasvasables». «La realidad es que, al menos en el siguiente trimestre, y no sé si hasta el final de todo el año hidrológico, estaremos funcionando con las reglas actuales», que en ese caso «garantizarían el nivel 2 (27 hectómetros mensuales sin posibilidad de recorte)» y podría ser así hasta 2026. El Segura está pendiente de recibir 81 hm³ todavía embalsados en la cabecera del Tajo debido a que el acueducto se encuentre en mantenimiento. Urrea espera reactivar la infraestructura en abril para empezar a recibir los caudales pendientes, a la espera de que el Ministerio apruebe un nuevo trasvase trimestral.

Los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra se mantienen inactivos debido a la mejora de la situación hidrológica en la cuenca: "No se dan las circunstancias que permiten, de acuerdo a la declaración de impacto ambiental, ponerlos en marcha". Sin embargo, la CHS continúa adecuando la batería de sondeos de las vegas Media y Baja del Segura por si en verano fuera necesario activarlos. Por el momento, Urrea comentó que tienen a punto 9 pozos en torno al Segura "en condiciones de operar".

Ampliar Estado del embalse de Pliego tras acumular aguas por las lluvias de marzo. A. S. La CHS repartirá 9,1 hm³ de aguas embalsadas por las lluvias entre los usuarios de la cuenca La CHS va a asignar 9,1 hectómetros cúbicos almacenados tras los últimos episodios de lluvias en los pantanos de Pliego (2,46 hm³), los Rodeos (6,62 hm³) del Judío (0,02hm³), de la Risca (0,008 hm³) y de Moratalla (0,014 hm³) para los usuarios de la cuenca del Segura. Todos ellos están ubicados en la margen derecha del río Segura y sus reservas aumentaron considerablemente tras el paso de varios temporales por la Región a lo largo de este mes. "Se considera conveniente atender las peticiones que puedan plantear los usuarios de la Demarcación Hidrográfica que presenten problemas de atención de la demanda", señala la Confederación en un anuncio publicado hoy en el BOE, y que da inicio al periodo de solicitudes (15 días) para comunidades de regantes u otros interesados. La derivación de estos recursos y su consumo se deberá cumplir antes de finalizar el presente año hidrológico. Estos recursos se encuentran almacenados en embalses de laminación que evitan avenidas de agua, por lo que deben estar vacíos para permitir la entrada de nuevos volúmenes que lleguen por futuras lluvias. "El desembalse estará condicionado, en todo caso, a la calidad que presenten las aguas en el momento de su desembalse, estando prohibido en caso de aparición de cianobacterias o en caso de que la calidad pueda afectar a las aguas circulantes por el río", menciona la Confederación.