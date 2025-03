El nuevo mapa de riadas aumenta la peligrosidad de las ramblas de Murcia y en el centro de Cartagena

El nuevo mapa de riadas o zonas de flujo preferente en la Región de Murcia va a ganar aproximadamente 750 hectáreas con respecto a ... la cartografía actual. La Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado una consulta pública tras someter a una segunda revisión la superficie de la cuenca donde se pueden generar avenidas de agua tras un episodio de precipitaciones intensas o por desbordamientos en el río Segura o alguno de sus afluentes y ramblas.

El organismo de cuenca tiene cuantificadas en toda la demarcación unas 11.872 hectáreas en riesgo de sufrir corrientes de agua que puedan generar daños sobre la población o edificaciones, la inmensa mayoría en la Región de Murcia. Es la segunda revisión que realiza la CHS tras iniciar una primera en 2022 para ampliar las áreas afectadas por posibles riadas en la Comunidad, tramite que derivó en conflictos con el Gobierno regional, ayuntamientos y patronales de los promotores inmobiliarios y los constructores por el impacto de la cartografía sobre desarrollos urbanísticos que estaban pendientes.

Ampliación de las zonas de flujo preferente (ZFP) Región de Murcia Perímetro de la CHS zonas declaradas ZFP Nuevas ZFP sometidas a información pública Nuevas ZFP sometidas a información pública en la provincia de Alicante C A B A B C Ampliación de las zonas de flujo preferente (ZFP) Región de Murcia Perímetro de la CHS zonas declaradas ZFP Nuevas ZFP sometidas a información pública Nuevas ZFP sometidas a información pública en la provincia de Alicante C A B A B C Ampliación de las zonas de flujo preferente (ZFP) Región de Murcia A C A C B B Nuevas ZFP sometidas a información pública en la provincia de Alicante Perímetro de la CHS zonas declaradas ZFP Nuevas ZFP sometidas a información pública

Ahora, la Confederación quiere incluir en el mapa de riadas la superficie que se quedó fuera tras esa primera revisión y que sumará más terreno afectado, sobre todo, a los municipios de Murcia y Cartagena. En paralelo, la CHS también ha hecho pública la nueva cartografía de zonas de flujo preferente en la Vega Baja, donde ahora sí tiene en cuenta qué zonas se verían especialmente dañadas en el sur de Alicante si las crecidas del río Segura o de la rambla de Abanilla acabaran en inundaciones en el tramo final de la cuenca. Sin embargo, la institución no especificó en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, que daba inicio a la fase de consulta pública, cuánto abarca esa área.

En la Región, la CHS va a reeditar el mapa de riadas en cuatro zonas catalogadas como áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi). En detalle, la nueva cartografía amplía el terreno afectado en Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera ante un desbordamiento del Segura, del río Guadalentín (incluido el canal del Reguerón), de las ramblas al norte y sur del valle o en el tramo final del canal que parte del embalse de Santomera. En Cartagena, la novedad estaría en torno a la rambla del Albujón y en la ampliación del área de flujo de agua en el centro de la ciudad ante una crecida excesiva de la rambla de Benipila o por fuertes lluvias.

De Espinardo a Juan de Borbón

La Confederación del Segura, para remarcar la nueva superficie donde se generaría una corriente de agua, emplea un criterio hidrográfico ya usado antes: el mapa de peligrosidad por inundación con una probabilidad media (periodo de retorno igual a 100 años). A partir de aquí, el organismo de cuenca ensancha algunas zonas de flujo ante las crecidas de las ramblas al norte y sur de la ciudad y la huerta de Murcia, donde la peligrosidad aumenta y deja también más parcelas urbanísticas afectadas.

Por ejemplo, la desembocadura de la rambla de Tabala adquiere más riesgo al aumentar su superficie inundable o el entorno de Torre de Arcayna y la rambla de Barnuevo, al norte de la capital. En la rambla de Espinardo, su afección llega ahora hasta el nuevo edificio de la Agencia Tributaria en Santiago y Zaraíche.

La revisión del mapa también incluye dentro de la zona con peligro de riadas el instituto Juan Carlos I, la parcela de la Torre Norte junto a Juan de Borbón, más terreno en la manzana conocida como la 'nueva Flota', el complejo de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, el entorno de la avenida de Los Dolores al sur de la ciudad, el entorno de la nueva estación de trenes, Barriomar o el jardín de Floridablanca.

Por pedanías, las poblaciones que se ven ahora más afectadas son Puente Tocinos, Zarandona, Santo Ángel, Llano de Brujas, Alquerías y El Raal. En estos territorios, el mapa de riadas crece en su mayoría sobre zonas de huerta con casas diseminadas, pero en las dos primeras localidades sí se sumergen los tramos de flujo preferente por las calles de dichas pedanías. En la ciudad, las nuevas áreas con peligrosidad por avenidas abarcan zonas ya urbanizadas, pero Murcia cuenta con el decreto de alta inundabilidad, que permite la construcción bajo ciertas condiciones.

Cuartel de la Guardia Civil

En Cartagena, la zona del Ensanche ve ampliado su terreno susceptible a las avenidas de agua. La nueva cartografía rodea el parque de los Juncos y se 'come' la parcela donde estaba ubicado el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Este terreno está hoy sin edificaciones a la espera de que se construyan las nuevas casas para los agentes, un proyecto que ya acumula retrasos y que podría verse afectado al estar en zona de flujo preferente.

Al margen de esta ubicación, la nueva cartografía también llega hasta el aparcamiento del centro comercial Cenit, donde se coloca el mercado semanal de los miércoles, a todo el perímetro del parque Sauces y hasta la puerta trasera de la Asamblea Regional. Al norte, la CHS también incluye el viejo campo municipal de tierra de San Antón, que el Ayuntamiento quiere renovar con nuevas pistas deportivas gracias a fondos europeos. La zona ya reconocida por posibilidad de avenidas en el entorno del Albujón crece ligeramente desde Fuente Álamo, Torre Pacheco y hasta Los Alcázares y El Carmolí, todo en terrenos agrícolas y caminos rurales.

La CHS plantea hoy a los regantes del Segura reducir los recortes de agua

La Confederación Hidrográfica del Segura reunirá hoy a los miembros de la Comisión de Desembalses para, entre otras cuestiones, plantear una rebaja de las restricciones a los regantes tradicionales de la cuenca. Las reservas han aumentado, aunque no tanto en cabecera, y es por ello que los usuarios de la cuenca, que no del Trasvase Tajo-Segura, ven oportuno levantar parte de las limitaciones. El organismo de cuenca estaría dispuesto a ello tras el buen periodo de lluvias que ha tenido la cuenca. Los regadíos tradicionales tienen un 40% menos de dotación y los no tradicionales, un 57% menos, mientras que los aprovechamientos de agua de la margen derecha del Segura tienen un recorte del 25%.

Nueva cartografía de zonas inundables para la Vega Baja

A.S. | A.T.

Una novedad de peso en la nueva revisión de las zonas de flujo preferente en la cuenca del Segura es la ampliación de estas superficies inundables en la Vega Baja alicantina. La cartografía que sacó a consulta pública la Confederación Hidrográfica del Segura incluye las áreas de desbordamiento del río Segura y la rambla de Abanilla.

En concreto, abarca zonas estudiadas por el organismo de cuenca donde se producirían avenidas importantes de agua. El nuevo mapa para la Vega Baja califica de riesgo por riadas toda la periferia de Orihuela y parte de su núcleo urbano, afectando también a parte del terreno donde se proyecta la nueva ciudad deportiva. Gran parte de la margen derecha del río Segura se vería afectada, en su mayoría zona de huerta de Orihuela, pero también en los aledaños de Redován, Benejúzer, Rafal, Algorfa, Rojales o Formentera del Segura.

Tres meses para consultas

El trámite de revisión de los mapas de riadas comenzó a finales de 2023, un periodo en el que la CHS calculó que sumaría 744 hectáreas a las zonas de flujo preferente de la cuenca del Segura, tal y como publicó LA VERDAD. En ese momento, calificó el municipio de Murcia como el que más superficie sumaría tras la revisión (338 hectáreas), pero puso Lorca en segundo lugar con 246 hectáreas. Sin embargo, en la cartografía que está en consulta pública no se aprecia ningún cambio en las zonas inundables del municipio lorquino.

Este periódico preguntó ayer a la CHS por esta cuestión sin éxito. Los interesados tendrán ahora tres meses para presentar alegaciones o hacer aportaciones en lo relativo a las nuevas zonas de flujo preferente, que podrán aumentar o disminuir tras este trámite.