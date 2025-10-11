La CHS asegura que la situación en la cuenca es de «retorno a la normalidad» tras la dana Mario Urrea señala que «esa situación ha supuesto unas escorrentías que han sido canalizadas en su mayor parte por las ramblas»

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ofreció este sábado una valoración sobre la incidencia de la borrasca 'Alice' en la demarcación del Segura y aseguró que la situación es de «retorno a la normalidad» en la cuenca. «La situación en estos momentos, tanto en el dominio público hidráulico como en las infraestructuras del trasvase Tajo Segura, es de un retorno a la normalidad con una disminución de los caudales circulantes, como digo, tanto por las ramblas como por el canal del trasvase. La noche ha sido muy complicada», explicó.

Así, se refirió a las precipitaciones muy fuertes en todo el Campo de Cartagena, con un máximo detectado en San Javier de unos 180 litros por metro cuadrado en 24 horas. «Esa situación de lluvia ha supuesto unas escorrentías a lo largo de toda la cuenca vertiente, que han sido canalizadas en su mayor parte por las ramblas, pero que a lo largo de la noche, ante esa avalancha de agua, han sufrido algunos desbordamientos puntuales en La Maraña, en Las Colonias, en la rambla del Albujón», indicó.

Por todo ello, esos desbordamientos en esas ramblas, al estar sensorizadas en el SAI, se han ido comunicando con una cierta antelación a los servicios de protección civil. «Un aspecto que hay que resaltar es la situación en la que se ha situado el canal del trasvase de Taposegura, en el campo de Cartagena, que se ha visto colmatado con las escorrentías de los terrenos colindantes y que, a su vez, ha producido algunos desbordamientos, como es conocido, en la zona del Mirador y en algún otro punto puntual», detalló.

Urrea señaló que «estos desbordamientos son una situación peligrosa para la estabilidad del canal, porque de producirse una rotura podría dar lugar a inundaciones incontroladas, con una afección muy importante a las poblaciones situadas aguas abajo». Ese fue el motivo, por el que el personal técnico de la Confederación procuró aliviar el canal en aquellos puntos en los que se producía una inundación controlada, fundamentalmente en la rambla del Albujón y el río seco en la zona del Cayetano. A lo largo de este sábado, los técnicos de la CHS van a visitar tanto el Dominio Público Hidráulico como las infraestructuras del post-trasvase para ver las posibles incidencias que se han producido estructurales en los mismos puntos para proceder a su reparación inmediata.

«Destacar que en todo momento se han producido los avisos preceptivos desde la Confederación Geográfica del Seguro a Protección Civil, avisos que además de realizarse el correo automático que se envía, pues implican también en los casos en que la alerta color naranja o una situación extrema en color rojo, implican a su vez, como digo, una llamada telefónica personalizada para trasladar, en su caso, la situación a los técnicos de Protección Civil», remarcó.

Urrea concluyó afirmando que «con lo que se viene constatando en el SAIR, la disminución de los cáudales circulantes en todas las ramblas, como digo, y por lo tanto esperemos que el episodio ya esté en una fase de remisión».