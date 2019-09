Cesan al director general de Emergencias tras conocerse que fue al teatro en plena gota fría Pablo Ruiz Palacios, a la derecha, este martes. / 112 La consejera obligó a Pablo Ruiz Palacios a marcharse del cargo tras su negativa a dimitir LA VERDAD Martes, 17 septiembre 2019, 19:24

El Gobierno regional cesó este martes por la tarde al director general de Emergencias, Pablo Ruiz Palacios, tras salir a la luz que el viernes por la noche se marchó al Romea para ver una obra de teatro, en plena crisis por la gota fría. Según ha podido saber 'La Verdad', la crisis abierta se resolvió este martes por la tarde cuando la consejera de Administración Pública y Transparencia comunicó a Ruiz Palacios su destitución al frente del departamento, después de que este alto cargo se hubiera negado a dimitir. La dirección nacional de Ciudadanos habría sido decisiva en el desenlace de este escándalo, que afectaba a un alto cargo del partido en la Región de Murcia.

Pablo Ruiz Palacios manifestó a 'La Verdad' que se ha negado a dimitir «porque tengo la conciencia muy tranquila y la convicción de que no he hecho nada malo. Me he limitado a trabajar hasta el límite de mis fuerzas desde el primer minuto». El exdirector de Emergencias anunció una rueda de prensa en las próximas horas «para explicar las razones de mi marcha y poner de manifiesto lo que pienso de la política, de mi partido y poner a cada uno en su sitio».

Pablo Ruiz Palacios, abogado de profesión, fue el cabeza de lista al Senado por Ciudadanos en las pasadas elecciones, aunque no resultó elegido.

En un escueto comunicado facilitado esta tarde por el gabinete de prensa de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Gobierno regional agradeció a Ruiz Palacios la gestión de los servicios de emergencias durante el episodio de gota fría en la Región de Murcia y sin hacer mención al motivo del cese.