Catorce playas de la Región ondean este viernes la bandera amarilla Los puestos de vigilancia no han colocado ninguna enseña roja

Europa Press Viernes, 8 de agosto 2025, 15:41 Comenta Compartir

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han izado este viernes catorce banderas amarillas, de precaución en el baño, en las algunas playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, hay bandera amarilla en las playas de Calblanque, Levante, Galúa, Sirenas, Entremares y Monteblanco, en la localidad de Cartagena; y en San Javier, en las playas de Banco de Tabal, Pedrucho Centro, Pedrucho Sur y Pedrucho Norte.

En San Pedro del Pinatar hay bandera amarilla en la playa de Torre Derribada. En Lorca, ondeará esta misma enseña en Puntas de Calnegre. En Águilas también se pide precaución en el baño en las playas de La Carolina y Matalentisco.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.