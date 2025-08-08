La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandera amarilla, en una imagen de archivo.

Catorce playas de la Región ondean este viernes la bandera amarilla

Los puestos de vigilancia no han colocado ninguna enseña roja

Europa Press

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:41

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han izado este viernes catorce banderas amarillas, de precaución en el baño, en las algunas playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, hay bandera amarilla en las playas de Calblanque, Levante, Galúa, Sirenas, Entremares y Monteblanco, en la localidad de Cartagena; y en San Javier, en las playas de Banco de Tabal, Pedrucho Centro, Pedrucho Sur y Pedrucho Norte.

En San Pedro del Pinatar hay bandera amarilla en la playa de Torre Derribada. En Lorca, ondeará esta misma enseña en Puntas de Calnegre. En Águilas también se pide precaución en el baño en las playas de La Carolina y Matalentisco.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2

    Empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones a la comunidad musulmana para realizar sus rezos
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Los murcianos despiden a Brigitte, la querida quiosquera de Gran Vía, fallecida en junio
  5. 5 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor
  7. 7 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  8. 8 Así sería Murcia si conservara sus edificios históricos, según la IA: «La ciudad que podríamos haber tenido»
  9. 9 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  10. 10 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Catorce playas de la Región ondean este viernes la bandera amarilla

Catorce playas de la Región ondean este viernes la bandera amarilla