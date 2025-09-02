La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Enrique Delgado Roig.

El cartagenero José Enrique Delgado Roig, nuevo almirante de la Flota

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:37

El marino cartagenero José Enrique Delgado Roig ha sido designado por el Consejo de Ministros nuevo almirante de la Flota, en sustitución de Eugenio Díaz del Río Jáudenes, que ocupaba dicho puesto desde el 23 de febrero de 2021.

Delgado Roig ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983 y recibió su despacho de alférez de navío en 1988. Ha realizado, entre otros, el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y es especialista en Armas Submarinas, según destacó La Moncloa en la referencia al Consejo de Ministros celebrado este martes.

El marino cartagenero también ha sido comandante del primer grupo marítimo permanente de la OTAN, el denominado por sus siglas en inglés SNMG-1; de la fragata 'Álvaro de Bazán', del cazaminas 'Segura', del dragaminas 'Genil' y del patrullero 'Formentor'.

Entre sus otros destinos destacan el Estado Mayor Conjunto, la División de Planes y Operaciones del Estado Mayor de la Armada, el Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa (Cevaco), así como la corbeta 'Descubierta' y la fragata 'Reina Sofía'. También ha ocupado responsabilidades internacionales en cuarteles conjuntos de la OTAN en Nápoles (Italia) y Portsmouth (Reino Unido).

Poder naval

Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, cinco cruces del Mérito Naval con distintivo blanco y diversas condecoraciones Internacionales.

La Flota es el elemento fundamental del poder naval de la Armada y núcleo básico de la Fuerza Naval, constituida por los buques de superficie, submarinos, aeronaves y las unidades de Infantería de Marina, entre otras unidades, para realizar operaciones militares en cualquier escenario geográfico de interés para España. Tiene entre sus cometidos liderar las operaciones militares navales dentro de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas.

