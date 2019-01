«Viviremos en megaciudades con transportes superrápidos»

Después de recorrer medio mundo, el arquitecto Julio Sánchez Lacárcel (Murcia, 1977) aprovecha un paréntesis en su carrera profesional para tomar un descanso en su tierra natal, a la que apenas encuentra cambiada, y encarar nuevos retos. De Centroamérica a Australia, residenciales y equipamientos públicos llevan el sello de este profesional murciano, que ha trabajado de la mano de empresas y consorcios internacionales. Formado en la Universidad Politécnica de Valencia, en 2013 llegó a Catar, en Oriente Medio, donde ha colaborado en el proyecto del Metro de Doha, la capital, y en instalaciones deportivas de cara al Mundial de Fútbol de 2022.

-¿Qué le empujó a dar ese salto de continente a la hora de desarrollar su carrera profesional?

-Aunque la crisis de 2008 fue un catalizador importante, siempre estuvo en mí la idea de internacionalizar mi carrera profesional.

-¿Cómo se ve la Región a tantos kilómetros de distancia?

-No llegan noticias de la Región; así que si realmente quiero entender lo que pasa en Murcia tengo que leer las ediciones digitales de los periódicos locales. Yo siempre intento promocionar mi tierra entre aquellas personas que se interesan por mis orígenes. Trato de situarles dónde está Murcia; les digo que aquí disfrutamos de buen clima, una rica gastronomía y una vida tranquila.

-¿Y qué es lo que más añora en la distancia?

-A la familia y a los amigos; también, las comodidades que nos ofrece nuestra ciudad. Por ejemplo, que es una urbe para disfrutar en la calle. No encuentras algo así en muchas partes del mundo.

-¿La nueva arquitectura es la misma en todas partes o existen diferencias según los países?

-La buena arquitectura, esa que perdura en el tiempo, habla un único idioma. Es por ello que no existen grandes diferencias según países.

-En Murcia, una de las actuaciones estrella es la peatonalización de Alfonso X el Sabio. ¿Es suficiente o habría que ser más ambicioso a la hora de ganar espacio para el ciudadano?

-La peatonalización es una de esas actuaciones que son tendencia en las ciudades. Desde luego, mejora la accesibilidad del peatón, pero no constituye un gran cambio. Sin embargo, el aeropuerto y el AVE sí que van a cambiar realmente la vida de los murcianos.

-La capital también empieza a mirar al cauce del Segura como un nuevo espacio de recreo. ¿Le ve posibilidades?

-Una vez saneada el agua, me parece un espacio muy idílico a potenciar. La arquitectura podría ayudar en gran medida a ello, generando espacios útiles y seguros para los ciudadanos. Los caminos para pasear ya están; ahora faltarían equipamientos de calidad no solo para llegar y estar sino para potenciar las relaciones culturales y sociales.

-¿A qué retos deben enfrentarse las urbes? ¿Cómo cree que serán las ciudades del mañana?

-El mejor camino para predecir el futuro es inventarlo. Ciertos estudios apuntan a que en el año 2050 el 75% de la población mundial vivirán en megaciudades. Tecnologías como el big data e internet van a pavimentar el camino para integrar soluciones de transporte intermodal, el cual es el futuro de las ciudades, y en donde increíbles nuevos medios de transporte, por ejemplo con drones, ya se están generando. En el Metro de Doha ya hemos introducido esta tecnología al haber instalado un tren sin conductor, cien por cien controlado por sensores de alta tecnología. Esta tecnología ya es tendencia en otros proyectos de Metro en donde la impresión 3D y el 'hyperloop' [traslado de pasajeros y mercancías en tubos al vacío a alta velocidad] nos están conduciendo a un modo de transporte superrápido.

-¿Dónde se ve trabajando en los próximos años? ¿Qué proyectos le gustaría abordar?

-Veo en la industria de las infraestructuras un futuro excitante, dinámico, innovador y sostenible debido a la gran tecnología asociada y al impacto global, en donde los continentes van a quedar integralmente comunicados. El concepto de arqui-ingeniería y, en general, ser parte del equipo de gestión en megaproyectos me podrían acercar a actuciones donde se den estos condicionantes. Como ejemplo, las estaciones se han convertido en espacios no solo de tránsito de pasajeros sino también en centros comerciales y equipamientos. En cuanto a mi próximo destino, en Estados Unidos, Asia o Australia hay ciudades en las que podría tener oportunidades; pero no estaría mal quedarse por Europa.