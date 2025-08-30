La vigilancia por la fiesta marítima convocada junto a la isla del Ciervo disipa fondeos Agentes de la Guardia Civil y de Capitanía Marítima sacaron de la zona alrededor de 25 embarcaciones y varias motos de agua

La vigilancia desplegada este sábado en el entorno de la isla del Ciervo, ante una posible fiesta marítima convocada por redes sociales, disipó los fondeos de barcos en la zona, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Agentes de la Guardia Civil y de Capitanía Marítima sacaron de la zona alrededor de 25 embarcaciones y varias motos de agua, impidiendo que se concentraran en ese enclave. La tranquilidad fue la nota dominante en la jornada de sabado.

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Cartagena intensificaron la vigilancia después de que se convocara en redes sociales una fiesta marítima con el pretexto de «cierre del verano». La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, se reunió este viernes con el capitán marítimo de Cartagena, Óscar Villar, y el teniente coronel Jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Diego Mercader, para actuar de forma preventiva y evitar una posible concentración de embarcaciones junto a la isla del Ciervo, que es Zona de Conservación Prioritaria.

De hecho, Guevara explicó que el trabajo de Guardia Civil y Capitanía Marítima se realiza durante todo el verano y se ha traducido desde el 1 de junio en setenta denuncias y el precinto de embarcaciones por fondeos ilegales.

También se sumaron este sábado efectivos de la Policía Local de Cartagena, agentes medioambientales del área de Patrimonio Natural de la Comunidad Autónoma y efectivos de Protección Civil, en otro operativo especial que se organizó durante una reunión en el Ayuntamiento de Cartagena. «Esta actuación surge en respuesta al efecto llamada que ha provocado la convocatoria de una fiesta en el entorno de la isla del Ciervo, un espacio protegido y que tenemos que preservar», explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca.