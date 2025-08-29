La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la reunión celebrada este viernes para diseñar el operativo de vigilancia. Ayto.

Policía y agentes medioambientales vigilarán la fiesta marítima convocada junto a la Isla del Ciervo este sábado

El objetivo es evitar el fondeo ilegal de embarcaciones, ya que podría causar daños en los fondos de este espacio natural protegido

LA VERDAD

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:05

La Policía Local de Cartagena, agentes medioambientales del área de Patrimonio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y efectivos de Protección Civil participarán en un operativo especial de vigilancia este sábado, día 30 de agosto, tras haberse detectado en redes sociales la convocatoria de una fiesta marítima junto a la Isla del Ciervo, un área catalogada como Zona de Conservación Prioritaria.

La operación ha sido diseñada este viernes 29 de agosto en una reunión celebrada en el Palacio Consistorial, a la que asistieron los concejales de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y Litoral, Gonzalo López Pretel; la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y la gerente del Consorcio de la Manga, Esperanza Nieto. También estuvieron presentes responsables de los distintos servicios que participarán en el operativo.

«Esta actuación surge en respuesta al efecto llamada que ha provocado la convocatoria de una fiesta en el entorno de la isla del ciervo, un espacio protegido y que tenemos que preservar, de ahí este dispositivo de seguridad», ha explicado José Ramón Llorca.

A la reunión habían sido también invitados Guardia Civil y la Capitanía Marítima, instituciones con responsabilidades directas sobre la vigilancia de la navegación, pero por decisión de la Delegación de Gobierno no han asistido a la convocatoria.

El objetivo principal de esta actuación es evitar el fondeo ilegal de embarcaciones, una práctica que incumple la legislación ambiental y que podría causar daños en los fondos de este espacio natural protegido. El dispositivo extraordinario tendrá un carácter de vigilancia, con el fin de recopilar información y documentar las posibles infracciones para, posteriormente, trasladar los datos a la Delegación del Gobierno, que es la institución con potestad para aplicar la ley y sancionar estas conductas ilícitas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  3. 3 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  4. 4 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  5. 5 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  6. 6 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  7. 7

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  8. 8 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  9. 9 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  10. 10

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Policía y agentes medioambientales vigilarán la fiesta marítima convocada junto a la Isla del Ciervo este sábado

Policía y agentes medioambientales vigilarán la fiesta marítima convocada junto a la Isla del Ciervo este sábado