Vecinos del litoral oeste denuncian botellones en la rambla de La Azohía

La celebración de un botellón sobre el mismo cauce de la rambla de La Azohía ha despertado el malestar de algunos vecinos del litoral oeste. ... Residentes preguntados por este diario señalaron que este punto suele ser lugar de quedada donde grupos de jóvenes encuentran la discreción necesaria para beber sin sentirse observados y, por tanto, sin riesgo a ser sancionados. En concreto, el lugar se encuentra en la rambla, en un punto próximo al depósito de agua que abastece a la población de este punto del municipio.

En un vídeo, uno de estos residentes, que prefiere guardar su anonimato, compartió con este periódico un vídeo donde se puede apreciar el cauce lleno de bolsas y botellas tiradas que encontró mientras daba un paseo con su perro por la zona.

Este vecino criticaba que este incivismo se produjera dentro del espacio natural protegido de La Muela y Cabo Tiñoso. Un cruce de caminos en el que, paradójicamente, como se aprecia en las imágenes grabadas, hay precisamente un cartel con los logotipos del Ayuntamiento y el Gobierno regional advirtiendo de la prohibición de arrojar escombros y basura.

«La gente joven, adolescentes, residentes de La Azohía y visitantes esto es lo que saben hacer, lo que se enseña en los colegios. Recogida de basura, selección de los residuos, reciclaje...», decía con tono irónico este vecino. «Cuando van de botellón es una marranada impresionante. No es la primera vez, ya estuvieron y esta es la despedida del verano».

La presidenta de Asociación de Vecinos de Isla Plana, Paqui Plazas, informó a este diario de que el mismo lugar había sido ya limpiado y se sumó a la llamada al civismo. «Ojalá algún día el respeto y el cuidado del medio natural les resulten tan necesarios como lo es para ellos celebrar un botellón», declaró.

La rambla de La Azohía, también conocida como de Bocaoria, tiene su nacimiento en Campillo de Adentro y desemboca en la misma playa de La Azohía. En la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica figura dentro del Dominio Público Hidráulico dependiente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Este verano, desde el Ayuntamiento, con motivo de los botellones que se producen más asiduamente en Cabo de Palos, señalaron a este diario que este verano ha sido uno de los que menos incidencias han registrado derivadas de esta práctica.