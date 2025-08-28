La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Captura del vídeo, en el que se aprecian restos del botellón.

Captura del vídeo, en el que se aprecian restos del botellón.

Vecinos del litoral oeste denuncian botellones en la rambla de La Azohía

Critican que los adolescentes dejan el cauce lleno de basura pese a estar dentro del parque natural de La Muela y Cabo Tiñoso

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:21

La celebración de un botellón sobre el mismo cauce de la rambla de La Azohía ha despertado el malestar de algunos vecinos del litoral oeste. ... Residentes preguntados por este diario señalaron que este punto suele ser lugar de quedada donde grupos de jóvenes encuentran la discreción necesaria para beber sin sentirse observados y, por tanto, sin riesgo a ser sancionados. En concreto, el lugar se encuentra en la rambla, en un punto próximo al depósito de agua que abastece a la población de este punto del municipio.

