Los sesenta vecinos posan en la escalera de entrada al Club Naval de Oficiales, junto a Joaquín García Pérez (sentado en el centro), durante la jornada de encuentro de residentes de la calle Monroy. ANTONIO GIL / AGM
Las cosas por su nombre

Los vecinos de la calle Monroy

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:13

Esta semana se presentó con gran éxito el libro 'De punta a punta. Un paseo por la Región de Murcia', escrito por el Doctor Andrés ... Nieto Conesa, cronista oficial de Fuente Álamo en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Un extraordinario libro editado por la Caja Rural Regional para celebrar sus 60 años de historia. Asistieron muchos cartageneros amigos de nuestro paisano Andrés Nieto. Durante el cóctel que se ofreció a continuación pude charlar con la abogada Ana María García-Pagan –esposa del farmacéutico Juan Bautista Sánchez Carrascosa– reconocida como una profesional del derecho con una inquebrantable ética de trabajo. El equilibrio en su vida humaniza su perfil y genera confianza. Ana es hija de aquel gran alcalde y empresario que fue Don Bernardo García-Pagan, un hombre de una inteligencia privilegiada que, unido a su categoría humana, hizo que su huella fuera imborrable. Fundador de los supermercados Atila, su sueño era ser el mejor y estar «en la punta». Un hombre nacido para trabajar firme y duro, lo que hizo siempre en su vida.

