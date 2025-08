Piden vallar y cubrir con arena el solar «contaminado» de las nuevas casas en Los Mateos

La promoción de cuarenta viviendas protegidas por parte del Ayuntamiento de Cartagena en un solar del barrio de Los Mateos tiene definitivamente en contra a ... parte de los residentes y colectivos sociales de la zona. El abogado que representa a la asociación vecinal del Sector Estación y a la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, José Manuel Muñoz, ha presentado esta semana una denuncia judicial por la presencia de «plomo, arsénico, cadmio y mercurio en concentraciones tóxicas y cancerígenas» en los terrenos, de unos cinco mil metros cuadrados.

El solar en cuestión fue adquirido en 2023 por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la sociedad Casco Antiguo y se encuentra en una zona muy próxima a la antigua fábrica de Potasas, junto a la línea del Feve y la carretera que conduce a La Unión. Allí, el letrado detalló ayer las actuaciones a seguir y denunció las supuestas irregularidades cometidas en este proceso. Rodeado de vecinos, representantes de colectivos locales como Rascasa y de la plataforma de afectados por metales pesados, incidió en la necesidad de descontaminar los terrenos en profundidad y por un importe que estimó en un millón de euros, una cifra lejana a los 533.273 euros sobre los que ha salido el nuevo proceso de licitación; el anterior, por valor de unos 200.000 euros, quedó desierto sin empresas que apostaran por la limpieza.

«Me han dicho que no puedo barrer y que use un trapo húmedo para limpiar el polvo en casa», dice una vecina afectada

Dos informes lo respaldan

El abogado Muñoz basó la denuncia en dos informes, uno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y otro de la empresa Hera Holding. «Esta parcela tiene residuos tóxicos y peligrosos. Se sabe desde 2023. Los vecinos están en una continua exposición a estos residuos. Todo esto está en el marco de una actuación urbanística, cuando debería de estar en un marco de salud pública, de proteger a los vecinos. Se está cometiendo un delito y un perjuicio a la salud y el medio ambiente». El letrado es consciente de que los trámites para descontaminar llevan unos plazos, pero solicitó que al menos a corto plazo se tomen «medidas». De inicio, solicitan «echar una capa de arena y vallar» para evitar «la dispersión eólica y que el polvo llegue a las casas», al entender que actualmente ya hay «datos científicos y oficiales que acreditan» la presencia de estos metales pesados.

«No entendemos cómo a día de hoy, que está acreditado, la administración no responde y no toma medidas», sostuvo el abogado. A su lado, compareció María Ángeles Vila, una vecina de Los Mateos con diversos problemas de salud que figura en la denuncia presentada al Juzgado Decano para su reparto a Instrucción. «En año y medio, he tenido cuatro trombos, dos en la cara y dos en la mano, además de un infarto. En mi casa, han hecho un estudio, tengo una contaminación exagerada y me han dicho que en mi casa no puedo barrer; y para limpiar, con un trapo húmedo. Vamos a ir a por todas», dijo.