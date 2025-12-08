La UPCT sobrepasa la barrera de los 6.000 alumnos por primera vez desde 2014

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) no deja de crecer. Este curso ha logrado superar la barrera de los 6.000 estudiantes, algo que ... no se conseguía desde 2014, y que demuestra el imparable aumento del interés de los jóvenes por las carreras técnicas, así como de las empresas por la innovación y la implementación de nueva tecnología.

Así lo explicó el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, quien concretó que «actualmente contamos con unos 6.100 alumnos. El hecho de superar la barrera de los 6.000 refleja el carácter esencial de las titulaciones que ofrecemos de cara a afrontar los retos de nuestra sociedad».

A comienzos de este curso se incorporaron a sus aulas hasta 1.225 estudiantes nuevos, con un aumento cercano al 30% en matriculaciones, se han cubierto todas las plazas en 18 de las 22 titulaciones que ofrece y 12 de ellas han aumentado hasta en un 40% el número de nuevos matriculados, lo que implica un crecimiento que no se producía desde hace más de una década.

«Hay tres hitos importantes que nos afectan: la transformación digital, con la imparable revolución que está suponiendo la Inteligencia Artificial; la transición energética, con el desarrollo de la economía circular y el reciclado de los residuos y el envejecimiento de la población, con sus implicaciones sociosanitarias en las que la tecnología tiene un peso muy importante», recuerda Kessler.

En cuanto a las carreras que más han aumentado el número de estudiantes del curso pasado al actual destaca el grado en Tecnología y Operaciones Militares Aeroespaciales, que ha pasado de 89 matriculados en 2024 a 169 este año; el de Ciencia e Ingeniería de Datos, que pasa de los 102 a los 131; e Ingeniería Biomédica, que aumenta de los 84 alumnos a los 100. También hay un crecimiento significativo en el número de estudiantes de Ingeniería Civil, con un incremento de 49 personas; Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos, con 40 matriculados más; Ingeniería Mecánica con 39 alumnos más; o Ingeniería Eléctrica, con 33 nuevos estudiantes. En este sentido, el rector reiteró que «nuestra oferta de titulaciones está totalmente alineada con las necesidades actuales del mercado laboral. Por eso, nos postulamos para asumir nuestra responsabilidad y estamos preparados para liderar el cambio. Estamos en una posición central en ese cambio porque, además de formar y preparar a nuestros estudiantes contamos con un laboratorio de investigadores que también se encargan de generar ese conocimiento y transferirlo a la empresa».

Evitar el abandono

Una de las principales preocupaciones es el abandono que se produce, en su mayor parte, durante los primeros dos años de carrera. De hecho, en las denominadas materias STEM, que engloban ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas o arquitectura el índice de abandono aumenta hasta un 24,76%. Por eso, desde la Universidad Politécnica han puesto en marcha este año un Plan de Acompañamiento Integral a los estudiantes de los dos primeros cursos de grado.

A esto hay que añadir que un equipo, encabezado por el catedrático Fernando López Hernández, ha desarrollado un sistema de alerta temprana basado en algoritmos de aprendizaje automático. El modelo, que alcanza una precisión del 72%, identifica factores como el rendimiento académico inicial, el tipo de titulación o la rama de conocimiento. «No tenemos una varita mágica para evitar que dejen la universidad, pero sí podemos tratar de conseguir la atención tanto de los estudiantes que menos conocimientos tienen como de los que más posee. Reforzando a los primeros con clases extraordinarias, para evitar que los segundos se aburran», dijo.

Las mujeres se decantan más por Biomedicina y Arquitectura

Este crecimiento en el número de matriculados se refleja también en el aumento significativo que de las estudiantes mujeres que deciden cursar titulaciones técnicas. De hecho, el 30% del alumnado de la Universidad Politécnica ya está conformado por mujeres. Lo que supone que la UPCT se mantiene por encima de la media nacionales en este aspecto.

El rector Mathieu Kessler valora positivamente este incremento, aunque asegura que hay que seguir trabajando para seguir creando vocaciones entre las estudiantes de las denominadas carreras STEM. «Es un buen dato, aunque aún queda mucho por hacer y trabajar, pero significa que lo estamos enfocando bien. El mensaje que proyectamos es que aquí se puede estudiar una titulación que permita cubrir los retos de esta sociedad, tanto si eres hombre como si eres mujer. Y esa parte del cambio se genera desde la universidad», aseguró Kessler.

En este sentido, el rector destacó también que hay algunas titulaciones que tienen una alta demanda por parte de las mujeres. «Hay ingenierías que tienen mucho tirón entre las mujeres como la biomédica o arquitectura, que te permiten desarrollar tu carrera en un área que es realmente apasionante», comentó. De hecho, en estas dos titulaciones, el número de alumnas superan ampliamente el de matriculados hombres y en Administración y Dirección de Empresas ambos géneros están prácticamente igualados.