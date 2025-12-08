La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de alumnos camina por el campus de la Muralla del Mar de la UPCT durante la bienvenida universitaria que tuvo lugar comienzos de este curso. José María Rodríguez

La UPCT sobrepasa la barrera de los 6.000 alumnos por primera vez desde 2014

Este curso, la Universidad ha consolidado su racha de crecimiento con un 29% más de matrículas y 18 de las 22 titulaciones, con todas las plazas cubiertas

Eva Cavas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:14

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) no deja de crecer. Este curso ha logrado superar la barrera de los 6.000 estudiantes, algo que ... no se conseguía desde 2014, y que demuestra el imparable aumento del interés de los jóvenes por las carreras técnicas, así como de las empresas por la innovación y la implementación de nueva tecnología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

