Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo

Los estudiantes murcianos se van a aproximando a la realidad del mercado laboral a la hora de elegir carrera. Los títulos con mejores tasas ... de empleabilidad han ido ampliando tanto su oferta de plazas por parte de las universidades como la demanda de los alumnos en la última década. La corrección, como suele ocurrir en las universidades, es lenta, y no pierde de vista que las instituciones superiores tienen otras misiones, como la preservación de los saberes básicos y la formación de estudiantes que no persiguen un empleo inmediato, sino que planean completar una oposición a medio plazo.

Los grados de Medicina, las ingenierías más tecnológicas e Informática son los estudios universitarios que con mayor posibilidad garantizan a los estudiantes un empleo y buenos salarios poco después de terminar la carrera. Por contra, las titulaciones con menor inserción laboral son las de la familia de Artes y Humanidades. Son las conclusiones del estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que tiene en cuenta la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el sueldo, la estabilidad o precariedad laboral y la adecuación del puesto de trabajo con los estudios realizados por los universitarios españoles a los cuatro años de haberse titulado.

Número de egresados por ámbito 2025, Total y % Negocios, adm. y derecho 36.868 19,5% Salud y servicios sociales 32.981 17,4% Educación 30.215 15,9% Ingen., industria y constr. 23.388 12,3% CCSS, periodismo y doc. 20.187 10,7% Artes y humanidades 18.280 9,6% Ciencias 11.998 6,3% Servicios 7.958 4,2% Informática 4.847 2,6% Agr., gan., silv., pesca, vet. 2.716 1,4% Fuente: La empleabilidad de los jóvenes en España 2025, Fundación CYD

La Universidad Politécnica de Cartagena se ha visto favorecida por el auge de los estudios tecnológicos. Prueba de ello son sus últimos datos de matrícula, los mejores en años. Después de varios cursos con una demanda contenida, concluyó su proceso con un incremento del 29% de matrículas respecto a las cifras del año pasado. Con 1.285 estudiantes matriculados en el primer curso, la UPCT forma a los estudiantes con mejores tasas de titulación media en la Región: los datos de afiliación a la Seguridad Social en 2023 de quienes completaron grados en 2019 muestran que el 89% de quienes lo hicieron en la UPCT tienen contratos indefinidos, frente a la media del 70% en el conjunto de graduados en universidades de la Región. Y la ratio se eleva al 92% para quienes hicieron másteres en la Politécnica y únicamente al 56% en la media regional. La Politécnica ha realizado ajustes en su oferta en los últimos años, eliminando títulos que apenas tenían demanda y menos salidas. Las peticiones de plaza se han disparado especialmente en Ingeniería de Edificación (137%), Civil (75%), Biomédica (79%) y Química Industrial (68%).

La implantación del primer grado interuniversitario conjunto entre la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena también respondió al objetivo de actualizar la oferta a las oportunidades estratégicas del mercado laboral. El grado interuniversitario en Ciencia e Ingeniería de Datos se imparte desde hace cuatro años, y busca preparar a los estudiantes para que adopten un perfil de científico, centrado en el análisis de los datos para extraer valor de ellos, y de ingeniero, más abocado en la gestión de infraestructuras para hacer posible el proceso de análisis.

En el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas hay mayor proporción de egresados que opositan y logran su empleo años más tarde

La Universidad de Murcia, a pesar de su carácter generalista, también a ido adaptando su oferta a la nueva realidad laboral. De hecho, el ajuste realizado hace dos años para ganar plazas en algunos grados sanitarios y los relacionados con la biotecnología y la tecnología, y restarlas en varios títulos del área de Humanidades, como Lengua y Literatura Españolas e Historia del Arte; y Sociales, como Administración y Dirección de Empresas (ADE), implicó una tensa polémica para el equipo rectoral. La reordenación supuso incrementar la oferta de puestos en Medicina, Biotecnología, Bioquímica, Fisioterapia, Matemáticas, Farmacia e Ingeniería Informática. Otros del área de Humanidades, como Lengua y Literatura Españolas, con 60 plazas menos, e Historia del Arte, que perdió 30, rebajaron su cupo.

La comparativa de los alumnos matriculados en la UMU por áreas de conocimiento en la última década muestra esa variación: Arte y Humanidades han perdido casi un millar de alumnos entre 2015 y 2025 (de 3.876 a 2.996), el área de Ciencias gana un centenar, Ciencias de la Salud 200, y Ciencias Sociales pierde 2.000. La rama de Ingeniería cuenta este curso con medio millar de alumnos más que en 2015 (desde los 1.113 hasta los 1.654).

Con todo, la vicerrectora de Estudiantes de la UMU, Alicia Rubio, apunta algunas salvedades a los datos del estudio realizado por CYD. «Es conocida la inserción más directa entre las titulaciones de las áreas de ingenierías y Ciencias de la Salud. Pero tenemos que considerar que la trayectoria que siguen los graduados una vez finalizan difiere bastante. Por ejemplo, en el ámbito del Ciencias Sociales y Jurídicas, hay una mayor proporción de egresados que preparan oposiciones (educación, justicia, etc.), y por tanto, su inserción aparece reflejada en los datos más tarde».

También en titulaciones de Ciencias, donde es más habitual una trayectoria orientada a la investigación, hay más egresados que continúan formándose con un máster o doctorado, lo que retrasa que aparezca reflejada su inserción.

En la Universidad Católica (UCAM), donde tienen un margen más amplio para adaptar su oferta a las demandas del mercado laboral, valoran ampliar su oferta de plazas en los grados sanitarios. «Tenemos una altísima demanda en las titulaciones del área de Salud. Es necesario ampliar nuestra oferta en este ámbito, lo consideramos imprescindible para cubrir las necesidades que exige el mercado laboral. En el área de las ingenierías también tenemos una amplia demanda, y en este caso sí que está más equilibrada con nuestra oferta de títulos», aseguran desde la universidad privada.

Contrato indefinido

El estudio de CYD sentencia, en cualquier caso, que la mayoría de estudios superiores son una garantía de cara al mercado laboral y a poder disfrutar una buena calidad de vida. Tres de cada cuatro universitarios que en 2023 hacía cuatro años que se habían titulado tenían trabajo, el 77% gozaba de un contrato indefinido, el 80% trabajaba a tiempo completo y el sueldo bruto anual rondaba los 30.976 euros. El elemento negativo es la excesiva sobrecualificación. Solo el 60% ocupaba un puesto acorde a su formación académica.

La cúspide de la rentabilidad profesional la ocupa Medicina, con el 94% de sus titulados recientes con empleo. Por el lado contrario, por el del más bajo empleo, destacan los ámbitos de conocimiento de Artes y Humanidades, Servicios y Educación.