La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Universitarios en el Campus de la Merced de Murcia, en una imagen de archivo. Nacho García

Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo

Ingenierías y sanitarios copan el 'medallero' de los títulos con mayor inserción laboral, hacia los que se van trasladando los estudiantes de forma gradual

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Los estudiantes murcianos se van a aproximando a la realidad del mercado laboral a la hora de elegir carrera. Los títulos con mejores tasas ... de empleabilidad han ido ampliando tanto su oferta de plazas por parte de las universidades como la demanda de los alumnos en la última década. La corrección, como suele ocurrir en las universidades, es lenta, y no pierde de vista que las instituciones superiores tienen otras misiones, como la preservación de los saberes básicos y la formación de estudiantes que no persiguen un empleo inmediato, sino que planean completar una oposición a medio plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  4. 4 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  5. 5

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  6. 6 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  10. 10

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo

Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo